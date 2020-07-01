İzmir’i Ruslara tanıttı

Birinci Uluslararası Kentsel Forumu’na dünyadan katılan ve İzmir’i Rus turizm ve yatırım çevrelerine tanıtan Başkan Soyer, yeni normalleşme sürecinde turizm önceliklerinin doğayı korumak, sağlık ve hijyen kriterleri olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Rusya Federasyonu’nun önemli bakanlarının ve Rusya Federal Parlamentosu Başkan Vekili Irina Yarovaya’nın konuşmacı olarak yer aldığı, Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov’un himayesinde yapılan Birinci Uluslararası Kentsel Forumu’na dünyadan katılan tek belediye başkanı oldu. İzmir’i Rus turizm ve yatırım çevrelerine tanıtan Başkan Soyer, yeni normalleşme sürecinde turizm önceliklerinin doğayı korumak, sağlık ve hijyen kriterleri olduğunu söyledi.

Tek belediye başkanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin ev sahipliğinde çevrimiçi yapılan “Geleceğin Ülkesi Avrasya’nın Kalbinden Bir Bakış” konulu Birinci Uluslararası Kentsel Forumu’na katıldı. Soyer, Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, Rusya Federal Parlamentosu Başkan Vekili Irina Yarovaya ve Rusya Federasyonu’nun önemli bakanlarının konuşmacı olarak yer aldığı foruma dünyadan katılan tek belediye başkanı oldu. İzmir’i Rus turizm ve yatırım çevrelerine tanıtan Soyer, “İnsanlar İçin Kamu Yönetimi” başlıklı oturumda“Bizi Başkurdistan Cumhuriyeti’ne davet ediyorsunuz. Bundan büyük memnuniyet duyarız. Biz de sizi İzmir’e davet etmek istiyoruz. Burayı seveceğinize inanıyorum” dedi.

Güvenli bir kentiz

Pandeminin tüm insanlık için büyük bir travma yarattığını söyleyen Soyer, “Salgın, bize doğayı korumak zorunda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bununla beraber artık turizmde tarihi ve kültürel değerlerle beraber güvenlik ve hijyen kriterlerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. İzmir, 8 bin 500 yıllık tarihe sahip ve Homeros’a ev sahipliği yapmış bir kent. Ancak pandemi sonrası İzmir’in güvenli bir kent olduğunu gösteremezsek hiçbirinin anlamı kalmıyor. O nedenle hijyen ve güvenlik için yeni kurumlar oluşturduk, yeni kurallar belirledik. Otellerden restoranlara kadar birçok yerde bu standartların yerleşmesini sağlıyoruz. Kent ölçeğinde de önceliğimiz hava kalitesi ve doğal kaynaklar başta olmak üzere doğayı korumak. Bu, bizim için yeni normalleşme” şeklinde konuştu. Turizm ve inşaat sektöründen temsilcilerin de katıldığı forumda Rusya Federasyonu İnşaat, Konut ve Kamu Destekleri Bakanı Vladimir Yakuşev, Rusya Federasyonu Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeri Falkov, “VEB.RF” Kalkınma Kamu Kurumu Başkan Yardımcısı ve Monoşehirler Kalkınma Fonu Genel Müdürü Irina Makieva, Rusya Federasyonu Başbakanlık Analiz Merkezi Başkanı Konstantin Kalinin ve Milano Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Maran Pierfrancesco da vardı.

Üst düzey katılım

Forumda açılış konuşmasını yapan Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, “Başkurdistan Cumhuriyeti, karantinadan sonra önemli bir foruma ev sahipliği yapıyor. Forum, şehirler için kritik konuları ele almaya imkân tanıyor” dedi. Rusya Federasyonu İnşaat, Konut ve Kamu Destekleri Bakanı Vladimir Yakuşev, bundan sonra ulaşımdan diğer kamusal hizmetlere, temizlikten dijitalleşmeye kadar tüm süreçlerin eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini vurguladı. “VEB.RF” Kalkınma Kamu Kurumu Başkan Yardımcısı, Monoşehirler Kalkınma Fonu Genel Müdürü Irina Makieva, ekonomik kalkınmayı sağlamak için önceliklerinin girişimciliği desteklemek olduğunu söyledi. Rusya Federasyonu Başbakanlık Analiz Merkezi Başkanı Konstantin Kalinin ise akıllı şehirciliğe değinerek kentle ilgili verilerin toplanması ve işlenmesinin önemine değindi. Milano Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Maran Pierfrancesco da pandemi döneminde yeni yatırım yapamadıklarını ancak Aralık ayından sonra ekonomik bir rahatlama öngördüklerini kaydetti. Forumda turizm, çevre düzenlemesi programları, inşaat sektöründe imkânlar, iş dünyası bakımından zorluk ve fırsatlar, insan sermayesinin gelişimi, sürdürülebilir kalkınma, akıllı maliye yönetimi ve kaynak yönetimi ilkeleri gibi başlıklar tartışıldı.



