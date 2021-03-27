İzmirli Kadın yönetmenin uluslararası başarısı

Bornova Belediyesi'nin Film Ofisi'nin yapım desteği verdiği bir film daha uluslararası alanda önemli başarılar elde etti. "Yağmur Yağacak Gibi" adlı kısa film, iki uluslararası festivalde "En iyi film" seçilirken, yine uluslararası önemli bir festivalde gösterim hakkı kazandı

Geleceğin sinemacılarını yetiştirmek amacıyla 2011 yılından beri faaliyetlerini sürdüren ve faaliyet gösterdiği 10 yılda sinema sektörüne pek çok isim kazandıran Bornova Belediyesi Film Ofisi'nin yapım desteği verdiği bir film daha uluslararası festivallerde ödül kazandı. Biriz Aydinç Öztüzemen'in senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı "Yağmur Yağacak Gibi" adlı kısa film, Doğu Avrupa Uluslararası Film Ödülleri'nde; En İyi Romantik Kısa Film, Halicarnassus Uluslararası Film Festivali'nde ise En İyi Drama Kısa Film ödüllerine layık görüldü. Aynı Film, Toronto Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde gösterim seçkisine girdi. Toronto Film Channel platformu üzerinden gösterime de hak kazanan "Yağmur Yağacak Gibi" filmine; kamera arkası, filmden kareler ve afiş gibi detaylarla haber bülteni şeklinde Toronto Film Magazine'de de yer verilecek. Dünyanın her yerinden yetenekli kadın film yönetmenlerini ödüllendiren bu festivale ayrıca erkek yönetmenler de, toplumdaki kadınları ilgilendiren toplumsal meseleler üzerine yaptıkları filmlerle katılabiliyor.

Belediyenin desteği motive etti

Filmin kadın yönetmeni Biriz Aydinç Öztüzemen, özellikle büyük sıkıntılar yaşadığımız salgın sürecinde sanattan uzaklaşmak değil, aksine çok daha içiçe olmak gerektiğini ifade ederek, "Bu açıdan bakıldığında belediyelerin sanat girişimlerine desteğini oldukça önemli buluyorum. Yağmur Yağacak Gibi benim ilk kısa filmim. Kısa filmlere yapımcı hatta ortak yapımcı dahi bulmak çok zor. Özellikle benim gibi ilk filmini hayata geçirmeye çalışanlar için. Bornova Belediyesi ve Bornova Belediyesi Film Ofisi'nin yapım aşamasında verdiği ekipman desteği beni oldukça mutlu etti. Hem maddi karşılığı anlamında, hem de bence daha da önemlisi manevi motivasyon anlamında çok iyi geldi. Yanımızda böyle bir güç görmek harika" dedi.

Hayallerinizin peşinden gidin

2001 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde peyzaj mimarı olarak çalışan 51 yaşındaki Öztüzemen, sinema ve edebiyat ile çok küçük yaşlardan itibaren iç içe olduğunu belirterek, "Sonunda en büyük hayalimin peşinden gittim ve şimdilik hayata geçen bir kısa filmim var. Yakında da romanım çıkacak. Şunu söylemek istiyorum ki; hayatta hiçbir şey için geç değildir. Ben hep bir arayış içindeydim. Her deneyimimden keyif almasını bildim ama sonunda nihayet esas aradığımı buldum. Sadece var olmak yetmez, var oluşun bir anlamı olmalı ve herkes bunu bulmalıdır. Bu tarifi zor bir mutluluk. Dünya git gide daha da anlamsızlaşırken kendi yaşam anlamımızı bulmak ve peşinden gitmek oldukça kıymetli" diye konuştu.

Yakında romanı da çıkıyor

Başarılı yönetmen geleceğe yönelik planlarını ise şu sözlerle anlattı;

"İkinci kısa filmimin senaryosu hazır. Gerçek ve bir o kadar da hazin bir hikaye. Fantastik dram türünde. İyileşmek ve iyileştirmek için var olacak bir eser. Bu ay "TRT 12 Punto" ve İstanbul Üniversitesi'nde Uzaktan Eğitim Radyo TV ve Sinema Bölümü'nde öğrenciliğim devam ettiği için "Geleceğin Sineması" yarışmalarına katıldım. Yapım desteği alabilirsem "Söyle Bana Nerdeydin?" adlı bu filmimi de hemen çekmek istiyorum. İlk kısa filmim olan Yağmur Yağacak Gibi'yi aslında, 13 bölüm senaryosu hazır olan psikolojik romantik gerilim/komedi türündeki dizi projemin en etkili sahnesinden uyarladım. Diziyi de hayata geçirmek için sabırsızlanıyorum. Ama önce romanımın basılmasını bekliyorum. Bir yayınevi ile sözleşme imzaladık, sanırım nisan ayında 570 sayfa uzunluğundaki ilk romanım satışa hazır olacak: "Yağmur Yağacak Gibi / Paris" Kısacası aynı hikayeyi merkeze alarak önce kısa filmimi çektim, sırada roman var ve sonrasında da dizi. Sıralama böyle olacak"

FİLMİN ADI: Yağmur Yağacak Gibi

FİLMİN TÜRÜ: Kurmaca

FİLMİN SÜRESİ: 19'25''

FİLMİN KISA TANITIM KONUSU: Yağmur, Kaya ile on yedi aydır yaşadığı aşk ilişkisini, birlikte geçirdikleri bir gece sonrası, Kaya'nın evinde bitirmeye karar verir. Realist Yağmur'un hayata bakışı ile romantizm etkisinde bir yaşam süren Kaya'nınki çok farklıdır. Kısa süre içinde yaşananlar, ayrılık acısının beş evresi; inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabul şeklindedir.