İzmirli öğrenciler fizy'de ödülleri topladı

fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması'nda kazananlar belli olurken 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda San Marino'yu temsil edecek Serhat; son provasını ödül töreninde liselilerle yaptı.

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından gerçekleştirilen "Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu" ödülüne sahip fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması'nın finali ve ödül töreni muhteşem bir organizasyonla yapıldı. Ödül töreninde; "İcra", "Sahne Performansı", "Erkek Solist", "Kız Solist", "Orkestra" ve "Enstrüman" kategorilerinin verilen nakit para ödüllerinin yanı sıra "Basın Özel Ödülü" , "Jüri Özel Ödülü" ve "Şehrin Sesi" dallarının kazananlarına plaket verildi.

4 kategoride ödül

İzmir adına yarışan İzmir Özel Takev Anadolu ve Fen Lisesi ile yarışmaya ortak grup kurarak katılan İzmir Özel Bornova Okyanus Anadolu Lisesi & Özel Mavişehir Okyanus Anadolu Lisesi öğrencileri 4 kategoride ödüllerin sahibi oldu.

İzmir Özel Bornova Okyanus Anadolu Lisesi & Özel Mavişehir Okyanus Anadolu Lisesi'nden Zehra Kavut "Kız Solist" dalında ikinci olarak 2000 TL'lik ödülü kazandı. Zehra Kavut ödülünü sanatçı melis Sökmen ve Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu'ndan aldı. Aynı grup "Sahne Performansı" dalında ikinci olarak grupça 4000 TL'lik ödülün de sahibi oldu. Grup ödülünü Milliyet Gazetesi köşe yazarı ve sanatçı Nazlı Mengi ile Turkcell Marka ve Pazarlama İletişim Direktörü Ahmet Yaman'dan aldı. Özel Takev Anadolu ve Fen Lisesi ise "Sahne Performansı" dalında üçüncü olarak 2000 TL'nin sahibi oldu.

Özel Takev Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri ayrıca, "Orkestra" kategorisinde birinci olarak 6000 TL'lik ödülü kazandı.Öğrenciler ödülü orkestra şefi, besteci ve aranjör Turhan Yükseler ile Turkcell Kurumsal İletişim Direkötörü İsmail Özbayraktar'dan aldı. Özel Takev Anadolu ve Fen Lisesi'nin gitaristi Bartu Orhun Bilgiç ise "Basın Özel Ödülü"nün sahibi oldu. Bartu Orhun Bilgiç ödülünü, Milliyet Gazetesi Cadde Eki Haber Müdürü Abdullah Malkoç ve Sabah Gazetesi Günaydın Eki Köşe Yazarı Ömer Karahan'dan aldı.