Kadın, kendi yolunu çizmeli

Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi, yazar Şükran Kozalı'yı, Narlıdereli Kadınlar ile buluşturdu. Eğreti Gelinler ve Hafifletilmiş Bir Tutunamayan romanları hakkında söyleşi gerçekleştiren Kozalı, Narlıdereli kadınların sıcak ilgisi karşılandı. Başkan Ali Engin "Narlıderemizi kültür ve sanat etkinliklerinde ön plana çıkartmak için çabalıyoruz. Ünlü yazar ve sanatçılarımızı ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Meclis Salonu'da kadınlarla bir araya gelen Şükran Kozalı uluslararası alanda ses getiren ve filmi de çekilen 'Eğreti Gelinler' romanının yazım hikayesini anlattı. Kadınların, toplumun temel direği olduğunu anlatan Kozalı, kadınların Atatürk'ün izinden ayrılmadan, özgürlüklerinden taviz vermeden kendi yollarını çizmesi gerektiğinin öneminden bahsetti. Kozalı'ya çiçek takdim edildi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Narlıderemizi kültür ve sanat etkinliklerinin başkenti haline getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Ünlü yazarımız Şükran Kozalı'yı ağırladık. Bundan sonra da tanınmış isimleri ilçemizde ağırlayacağız" dedi.