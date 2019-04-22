Kadın, kendi yolunu çizmeli

Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi, yazar Şükran Kozalı'yı, Narlıdereli Kadınlar ile buluşturdu. Eğreti Gelinler ve Hafifletilmiş Bir Tutunamayan romanları hakkında söyleşi gerçekleştiren Kozalı, Narlıdereli kadınların sıcak ilgisi karşılandı. Başkan Ali Engin "Narlıderemizi kültür ve sanat etkinliklerinde ön plana çıkartmak için çabalıyoruz. Ünlü yazar ve sanatçılarımızı ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kadın, kendi yolunu çizmeli
22 Nisan 2019 Pazartesi 13:38

Belediye Meclis Salonu'da kadınlarla bir araya gelen Şükran Kozalı uluslararası alanda ses getiren ve filmi de çekilen 'Eğreti Gelinler' romanının yazım hikayesini anlattı. Kadınların, toplumun temel direği olduğunu anlatan Kozalı, kadınların Atatürk'ün izinden ayrılmadan, özgürlüklerinden taviz vermeden kendi yollarını çizmesi gerektiğinin öneminden bahsetti. Kozalı'ya çiçek takdim edildi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Narlıderemizi kültür ve sanat etkinliklerinin başkenti haline getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Ünlü yazarımız Şükran Kozalı'yı ağırladık. Bundan sonra da tanınmış isimleri ilçemizde ağırlayacağız" dedi.

Önceki Haber
Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası
Sonraki Haber
Aile şirketinin öyküsü: Devr-i Oyun/cak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.