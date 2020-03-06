Kadınlar Günü sanatla kutlanıyor

Konak Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü iki muhteşem sergi ile kutluyor. Kadın sanatçıların eserlerinden oluşan sergiler Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Konak Belediyesi Karikatür Müzesi'nde açılacak.

Kadın sanatçılar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Konak'ta bir araya geldi. İki ayrı proje çatısında iki ayrı serginin açılacağı Konak'ta Kadınlar Günü sanat ile kutlanacak. İlk sergi "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi" adı altında Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Sanat Galerisinde yer alacak. Açılışı 5 Mart tarihinde gerçekleşecek sergide 22 kadın sanatçı yer alıyor. Resim ve seramik eserlerden oluşan karma sergi 13 Mart tarihine kadar açık kalacak.

Farklı sanat dalları bir arada

Konak Belediyesi'nce Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan bir diğer sergiye ise Karikatür Müzesi ev sahipliği yapacak. "Kadın Eserleri Karma Sanat Sergisi-Çöp" adını taşıyan sergi, sanatın farklı alanlarından 17 kadının eserlerinden oluşuyor. Kadın emeğinin, birikim ve üretiminin güçlü değerine vurgu yapacak olan sergide yer alacak resim, çini, karikatür, illüstrasyon, fotoğraf, mizahi obje eserlerinin yanı sıra yazarlar da öykülerini paylaşıp sergileyebilecek. 7 Mart'ta gerçekleşecek sergi açılışında bir de performans gösterisi olacak. Açılışı 7 Mart saat 15.00'te yapılacak sergi 1 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.