‘Kadınlık Bizde Kalsın’ Güzelbahçe’de sahnelendi

Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ‘Kadınlık Bizde Kalsın’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Güzelbahçe Belediyesi Çamlı Köyü Tiyatro Topluluğunun sunduğu ‘Kadınlık bizde Kalsın’ tiyatro oyunu Güzelbahçelilerden büyük alkış topladı. Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Konferans Salonu’nda oynanan oyuna Güzelbahçelilerden ilgi büyüktü. Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, Tarihte kadının rolü nedir? Hazarfen Ahmet Çelebi'nin uçuşunda karısının rolü neydi? Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethetmekten vazgeçtiğinde O'nu ikna eden kimdi? Sevim Durdu, Hatice Taşan kimdir? Tarihte kadının Adem ile Havva'dan günümüze gelişini mizahi bir dille anlatan tek perdelik kadınlık bizde kalsın oyununu Çamlı Köylü kadınları sahneledi.

‘Kadın varsa hayat vardır’

Oyun sonunda sahneye çıkıp oyunculara ve tiyatro eğitmenine teşekkür eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Çamlı Köy Tiyatromuz, 12 kadın oyuncuyla 2020’de bu oyunu sahneleyeceklerdi. Maalesef pandemi nedeniyle erteledik, bugüne nasip oldu. Bugün bu sahnede profesyonel bir tiyatro ekibi, profesyonel tiyatrocular oynayabilirdi. Ancak biz daha zor olanı yaptık. Biz köyde tüm kadınlarımızla birlikte bunu başardık. Köy tiyatrosu kurarak, tarlasında, bağında, bahçesinde çalışan, emek veren alın teri döken kadınlarımızı tiyatro sahnesinde de ne kadar başarılı olduğunu göstermiş olduk. Kadınlarımız kısa sürede yaptıkları çalışmayla güzel bir oyunu sahnelediler. Erkeklerden başarılı olduklarını bir kez daha ispat ettiler. Biz erkeler olarak kadınların bizden bir adım önde olmasından her zaman gurur duyuyoruz” diye konuştu. Oyun sonrasında Başkan İnce oyunculara çiçek verdi, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.