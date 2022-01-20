Karabağlar'da Uzay ve Havacılık sergisi

Karabağlar Belediyesi'nin Uzundere Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği “Uzay ve Havacılık Sergisi” törenle açıldı. Sergide, çocuklara uzay ve havacılığı sevdirecek çok sayıda deney istasyonu yer alıyor

Törene, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, CHP'nin Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, eski İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, Karabağlar Kent Konseyi yönetici ve üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim görevlileri ve yöneticileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Selvitopu törende yaptığı konuşmada, Nasreddin Hoca binasının yapılan düzenlemelerle yepyeni bir işleve kavuştuğunu vurguladı. 4 katlı binanın çocuklara yönelik projelendirilmesinde İzmir'in önemli mimarlarından Tamer Başbuğ'un büyük katkısı olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, “Sayın Başbuğ Avrupa'daki benzer örnekleri inceledikten sonra, buranın çocuk bilim ve kültür merkezi olması önerisiyle bize geldi. Bizler de değerlendik ve uygun olacağını düşündük. Sonuçta çocuklarımızın yararlanabileceği bu önemli eser ortaya çıktı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.



İlgiyle gezecekler



İZKA'nın da yapımına 1 milyon liralık hibe desteği verdiği Nasreddin Hoca Çocuk ve Bilim Merkezi'nin açılışını geçen aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

“Bugün burada Uzay ve Havacılık Sergisi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz Karabağlar ve İzmir'deki çocuklara hizmet verecek. Hatta kentimizi ziyaret edecek çocukların da ilgiyle gezebileceği bir yer oldu. Özellikle 6-14 yaş arası çocuklarımız merkezi gezerek çeşitli bilimsel deneyleri yapma, uzay ve havacılıkla ilgili bilgileri alma olanağı bulacak. Nasreddin Hoca binasının böyle bir fonksiyon kazanması bizleri çok mutlu etti. Karabağlar için bu yönüyle önemli bir kazanım oldu. Katkı koyan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle, merkezimizin logosunu tasarlayan, deney istasyonlarının kurulmasında yol gösteren İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin değerli yöneticileri ve akademisyenlerine de ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da üniveritemizle yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'nin Karabağlar'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından Uzay ve Havacılık Sergisi'nin açılışı gerçekleştirdi. Katılımcılar daha sonra 4 katlı merkezi gezdi. Nasreddin Hoca Sahnesi'nde “Hacivat ve Karagöz” gösterisini izleyen katılımcılar, atölye çalışmalarına katılan çocuklarla sohbet ettiler.



Sergide neler var?



Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'nin giriş salonunda yer alan Uzay ve Havacılık Sergisi'nde çok sayıda deney istasyonu yer alıyor. Burayı ziyaret eden çocuklar, güneş sisteminden rüzgâr tüneline, roketlerin yakıt tüketimlerinden Mars yüzeyine kadar konuyla ilgili birçok başlık altındaki deney istasyonlarından yararlanma olanağı buluyor.. Ayrıca bu bölümde, uçuş simülasyonu, ay modeli, topografya haritası, ağırlık simülatörü gibi ilgi çekici istasyonlar da yer alıyor.

Üst katlarda ise, ışık kırılmasından çark sistemlerine kadar fen bilimlerine ilişkin onlarca deneyin, uzman eğiticiler eşliğinde yapıldığı salon, robotik kodlama atölyesi, kütüphane ve kafeterya bulunuyor. Çocukların etkileşimle öğrenip eğlenebilecekleri müzik-ritim, çizim-boyama, kes-yapıştır, yerleştirme sanatı (enstalasyon), bilim ve teknoloji, doğa ve çevre atölyeleri yer alıyor. Tiyatro, kukla, bale ve müzik gösterilerinin yapılacağı Nasreddin Hoca Sahnesi de merkezin giriş katında bulunuyor.

Merkezle ilgili ayrıntılı bilgi ve randevu almak isteyenler “https://nasreddinhocackbm.karabaglar.bel.tr/tr” internet adresinden başvuru yapabilecek.