Karanlıkta dans ışığı

İzmir Ekonomili gençler, görme engelli yaşıtlarıyla dans aracılığıyla biraraya geldi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı öğrencileri ile görme engelli gençler, sekiz hafta boyunca birlikte Bachata dansı eğitimi aldı. Eğitim sonunda öğrenciler, hünerlerini sergiledi.

İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı Öğretim Görevlisi Hatice Ayan, görme engelli bireylerle ilgili farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirterek, "Dans etmek, vücudumuzun fiziksel kondisyonu arttırıyor. Dans, aynı zamanda zihinsel gücü de çoğaltırken, kişinin eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Kasları çalıştıran, stresi azaltıp motivasyonu artıran dansın beyin için de önemli faydaları bulunuyor.

Bu projeyle sağlıklı bireylere göre daha hareketsiz olan ve bağımsız aktivitelerde zorluk yaşayan görme engellilerin hem fiziksel olarak daha aktif olmaları hem de sağlıklı yaşıtlarıyla eğlenceli vakit geçirmelerini amaçladık" dedi.

Öğrencilerin farklılıklara saygı, empati kurmalarını ve iletişim becerilerinde de gelişme sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Ayan, projenin İEÜ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi Şenay Yıldız ve Fizyoterapi Programı öğrencileriyle birlikte yürütüldüğünü kaydetti.