Karnaval gibi 19 Mayıs coşkusu

Buca’da 19 Mayıs coşkusu balkonlara sığmadı. Vatandaşlar, Belediyenin düzenlediği bandolu korteje balkonlarından İzmir Marşı’yla eşlik ederken saat 19.19’da hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Buca’da milli mücadele coşkusu balkonlara sığmadı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sokağa çıkma yasağına rağmen Buca’da da ilk günkü heyecanla kutlandı. Bucalı sporcuların belediye önünde saygı duruşuyla başlayan kutlamalar Buca’nın dört bir yanında tüm gün sürdü. Vatandaşlar, Belediyenin düzenlediği bandolu korteje balkonlarından İzmir Marşı’yla eşlik ederken saat 19.19’da hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Tüm Bucalıların bayramını kutlayan Başkan Erhan Kılıç, “101 yıllık heyecanımız sonsuza kadar sürecek” dedi.

101’inci yıl coşkusu

Belediye önündeki etkinliğin ardından Buca Belediyesi Bandosu’nun yer aldığı 19 Mayıs korteji coşkuyu gün boyu Buca’nın tüm sokaklarına taşıdı. Ellerinde bayraklar ve alkışlarıyla 19 Mayıs heyecanına ortak olan vatandaşlar balkonlarından İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı’nı söyledi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde de devam etti. Saatler 19.19’u gösterdiğinde balkonlarına çıkan Bucalılar hep bir ağızdan İstiklal Marşı ve Gençlik Marşını okudu.

Doyasıya kutladık

Tüm Bucalıların bayramını kutlayan Başkan Kılıç, “19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan meşaleyi Bucalı gençlerimizle birlikte taşımaya devam edeceğiz. Gençlerimiz o meşaleyi bilimle, sporla, sanatla taşısın diye bu ülkeye umut olsunlar diye bizler onların yolunu açmak için çalışacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlığı için, bağımsızlığı için mücadelemiz, 101 yıllık heyecanla sürecek” ifadelerini kullandı.



