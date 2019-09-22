Karşıyaka’da ‘tarih, kültür ve sanat’ şöleni

Türkiye ve Yunanistan arasında kültür sanat projeleri yöneten İzmirli müzisyen Evrim Ateşler, tek kişilik gösterisi ‘Harmolipi - Bir Rembetiko Semineri’ ile Karşıyaka’ya konuk oldu. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleşen tarih, kültür ve sanat şöleni büyük ilgi görürken, Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyakalılar adına Ateşler’e teşekkür plaketi takdim etti.

Müzisyen ve solist Evrim Ateşler gösteride; ‘Loop Station’ (enstrüman çalarken eş zamanlı kayıt etme tekniği) ile Rembetiko / Greek Blues müzik stilinin 3 ana enstrümanı olan gitar, buzuki ve bağlamayı aynı anda çalarak, izleyenleri İzmir’den Pire’ye götürdü. Ateşler; Türk - Yunan Mübadelesini, 1922 öncesi ve sonrasını, sesleri, anları, insanları ve hayatları, tarih kokan Hasapiko ve Zeibekiko dansları ile en sevilen Smyrneiko ve Rembetiko şarkılarını, gerçek hikayelerle süsleyerek konuklara sundu. Projeksiyondan yayınlanan gerçek belge ve fotoğraflar da konser / seminer şeklinde hazırlanmış programa eşlik etti.

İyi ki varsınız

Gösteri sonunda Evrim Ateşler’e teşekkür plaketi takdim eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Bu gece hepimizde iz bıraktınız. Çok özel bir insan ve çok özel bir sanatçısınız. Çok özel performans ile çok özel bir gece yaşattınız. Bilgimize bilgi, duygumuza duygu kattınız. Her zaman kapımız, yüreğimiz size açık. İyi ki varsınız” dedi.

Uzun süredir titizlikle hazırladığı tek kişilik tarih, kültür ve sanat gösterisi ‘Harmolipi’yi Karşıyakalılar ile buluşturmaktan büyük heyecan duyduğunu söyleyen Evrim Ateşler de “Ben bu toprakların yetiştirdiği bir evlat olarak kendimde küçük de olsa bir vazife hissettim. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce meramımı anlatmak istedim. İçinden kendine bir küçük nokta, bir küçük pay çıkartan varsa çok mutlu olurum. Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a ve yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.