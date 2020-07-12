Karşıyaka Belediyesi, kültür - sanat etkinliklerini mahallelere taşımak ve pandemi süreci nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan vatandaşlara moral desteği sağlamak amacıyla ‘Park Buluşmaları’nı başlattı. ‘Karşıyaka’nın Parkındayız’ sloganıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında ilk buluşma, Alaybey Tahir Bor Parkı’nda düzenlendi.

Karşıyakalı tanınmış oyuncu Yüksel Ünal’ın sunumunu üstlendiği etkinlik, izleyicilerin de katkısıyla sohbet, söyleşi havasında gerçekleşti. Gecede sahne alan Tuna Kültür ve Sanat Derneği ile İzmir Sanat Kültür Eğitim Derneği solist ve müzisyenleri de konuklara unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Karşıyakalılar koronavirüs önlemlerinin uygulandığı programa maskeleriyle katıldı, sosyal mesafe kuralı uygulandı. Maskesi olmayanlara Karşıyaka Belediyesi tarafından maske dağıtımı yapıldı. Ayrıca belediyenin ikram aracı da konuklara hizmet verdi.

Haftada iki gün

Karşıyaka Belediyesi tarafından sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla organize edilen Park Buluşmaları’nın, yaz sezonu boyunca salı - perşembe günleri dönüşümlü olarak farklı mahalle ve parklarda yapılması planlanıyor. Etkinlikler kapsamında alanında uzman isimlerle söyleşiler, müzik dinletileri ve gösteriler gerçekleştirilecek. Ayrıca çocuklara uygun olmayan aktivitelerde, parkın uygun bir köşesine gerekli donanım sağlanarak çocuk atölyeleri de yapılacak.

Birlikte atlatacağız

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı temsilen programa katılan Başkan Vekili ve Belediye Meclis Üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık “Pandemi sebebiyle hepimiz evlerimize kapandık, çok sıkıldık. Karşıyaka Belediyesi olarak bugünleri hep birlikte atlatmamızı, daha keyifli vakit geçirmemizi sağlamak amacıyla bu programları düzenledik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Karşıyaka Belediye Başkan Danışmanı, Proje Koordinatörü Rafet Yacan da “Salgın döneminin olumsuzlukları içerisinde bunaldık. Güzel zaman geçirebilmek için buradayız. Kimi zaman anlatacak, kimi zaman dinleyecek, dertleşecek ve izleyeceğiz. Kimi zaman da birlikte üreteceğiz” diye konuştu.



