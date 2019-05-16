'Kemâl' 100. yıl anısına Karşıyaka'da

Milli Mücadele'nin başladığı 1919'un 100. yılına ithafen 'Kemâl' adlı gösterisiyle Büyük Önder Atatürk'ün hikâyesini anlatan Sanatçı Pınar Ayhan, 20 Mayıs Pazartesi akşamı Karşıyaka'ya konuk olacak. Ayhan, Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde sahneleyeceği müzikal belgeselle, sanatseverleri 1881'den 1938'e uzanan duygu dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Gösteride, Mustafa Kemâl'in yaşam öyküsünden az bilinen kesitler, doğru bilinen yanlışlar, çok iyi bilinen ama üzerine çok fazla düşünülmeyenler seyirciye aktarılacak. Sanatçı Pınar Ayhan, sahnede kendisine eşlik eden orkestra ile Osman Paşa Marşı, Dönülmez Akşamın Ufkundayız, Su Sızıyor türküsü ile senfonik eserler seslendirecek. Konuklara unutulmaz bir sanat şöleni yaşatacak oyunun biletleri, sanat merkezi gişesinden ve Biletix'ten edinilebilecek.

Binlerce insana ulaşacak

Mustafa Kemâl'in hikayesini anlatmanın kendisine gurur verdiğini vurgulayan Pınar Ayhan, "2019, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı. Bu sadece simgesel olarak değil; bizi biz yapan bir tarih olarak da önemli. Özenle hazırladığımız Kemâl isimli oyunla kentlerimizi dolaşıp, binlerce insana ulaşıp bu çok özel ve önemli hayat hikâyesini anlatacağım. Bu hikayeyi en doğru şekilde yeni kuşaklara iletmek boynumuzun borcudur" dedi.

İzmirlilere davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da "Cumhuriyet'in kalesi, Atatürk'ün sevdalılarının kenti Karşıyakamızda bu özel gösteriye ev sahipliği yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı geceye tanıklık etmek isteyen sanatseverleri 20 Mayıs'ta Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezimize bekliyoruz" dedi.