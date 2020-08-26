‘Kervansaray’ projesine Amerika bursu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu, İpek Yolu gibi dünya üzerindeki tarihi kent bağlarını, kervansaraylar aracılığıyla yeniden gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan projesiyle, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından bursa layık görüldü. Türkiye genelinde, ABD’nin en prestijli burs programı olarak gösterilen Fulbright’ı almayı başaran sayılı akademisyen arasına giren Doç. Dr. Varinlioğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) araştırmasını tamamlayacak. Misafir araştırmacı olarak gideceği ABD’de, öğrencilere ders de verecek olan Doç. Dr. Varinlioğlu, araştırmasını bir yıllık sürede bitirerek Türkiye’ye dönecek.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu, daha önce de iki farklı burs alarak ABD’ye gitme fırsatı yakaladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu olan ve 20 yıllık akademik tecrübesiyle fark yaratan çalışmalara imza atan İzmirli Varinlioğlu, Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği ve Türkiye Bilimler Akademisi tarafından da bursa layık görülmüş, ABD’de başarılı çalışmalar hayata geçirmişti.

Biyolohi ve yapay zekayı birleştirdi

Biyoloji ve yapay zekayı bir araya getirerek kervansaraylar üzerine hazırladığı projenin dikkat çekici bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Varinlioğlu, “Fulbright burs programına geçtiğimiz kasım ayında başvurdum. Tarihi kent bağlarını, kervansaraylar aracılığıyla gün yüzüne çıkarmak için hazırladığım projeyi, ülkemizde daha önce aynı bursu almaya hak kazanan iki akademisyene gönderdim. Onlar, proje üzerinde detaylı bir inceleme yaptı. Projem hem ülkemizdeki hem de Amerika’daki yetkililerin dikkatini çekti. Bu sayede ABD’ye çağrıldım. Normal şartlarda, şu anda ABD’de olabilirdim. Ancak hepimizin yaşamını etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle beklemek durumunda kaldım” dedi.

Doç. Dr. Varinlioğlu, şöyle devam etti: “Fulbright burs programı, Türkiye’den her yıl yaklaşık 20 kişinin aldığı, oldukça değerli bir burs. Bu kişilerin arasında olmak, benim için gurur verici. Bir yıl kalacağım ABD’de, sadece araştırma yapmakla kalmayıp ders de vereceğim. Oradaki tüm araştırma ve yaşam masaflarım da ABD yetkililer tarafından karşılanacak. Bana sağlanan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek projemi tamamlamayı hedefliyorum.”