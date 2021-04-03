Konak Otizm Festivali farkındalık yarattı

Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nde düzenlenen Otizm Festivali ile Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkat çekildi. Engelsiz Yaşam Köyü'nü "En mutlu olduğum hizmetimiz" sözleriyle anlatan Başkan Batur, "İki senede dünya kadar iş yaptık. Ama bana en memnun olduğun iş nedir, diye sorarsanız; işte burada, çocuklarımıza hizmet getirebilmek, onlara pozitif ayrımcılık yapabilmek, eğitimlerine, hayatlarına katkı sunabilmektir" diye konuştu

Konak Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkat çekmek adına, belediyenin Yenişehir'de kurduğu Engelsiz Yaşam Köyü'nde Otizm Festivali düzenledi. Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı'yla (EBKOV) birlikte gerçekleştirilen etkinliğe Engelsiz Yaşam Köyü'nde eğitime başlayan çocuklar ve aileleri katıldı. Otizimli çocuklara mutlu bir gün yaşatan festivalde, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, CHP İzmir İl yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve EBKOV yöneticileri de çocukları yalnız bırakmadı. Festivalin açış konuşmasını yapan Başkan Batur, otizmin farkında olmanın, otizmli bireylerin ihtiyaçlarının farkında olup onlar için samimiyetle çalışmak olduğuna dikkat çekti. Konak Belediye Başkanı olarak geride bıraktığı iki yılda kendisini en çok mutlu eden hizmetin Engelsiz Yaşam Köyü olduğunu söyleyen Başkan Batur, çocukların mutluluğunu, gelişimlerini izlemenin her şeye değer olduğunu ifade etti.

"Yaptığımız en güzel iş: Engelsiz Yaşam Köyü"

Başkan Batur, Konak Belediye Başkanı olarak göreve geldikten hemen sonra bölgedeki çalışmalara başladıklarını ve atıl durumdaki alanı, "Birlikte Konak" anlayışıyla, cıvıl cıvıl bir Engelsiz Yaşam Köyü haline getirdiklerini söyledi. En çok gurur duyduğu ve en mutlu hissettiren hizmetin Engelsiz Yaşam Köyü olduğunun altını çizen Başkan Batur şöyle konuştu:

"Narlıdere'de ilk engelli merkezini açan bir belediye başkanı olarak, engelli çocuklarımızın eğitim alması, onların toplumda yerini alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmıştık. Narlıdere'deki sistemin aynısını buraya getirdik. Narlıdere'deki merkezimizi açmamızın üzerinden 17 sene geçti. Oradan yetişen çocuklar artık okuma yazma biliyorlar, yürüme sorunu yaşayan çocuklar yürüyebiliyorlar. Onların gelişimini izlemek bir belediye başkanına en fazla mutluluk veren hizmetlerden bir tanesi. Burada da görüyorsunuz ahşap evler, kafeterya, eğitim atölyeleri, sanat sınıfları yaptık. Meyve bahçeleri ve hayvan barınakları da olacak. Burası cıvıl cıvıl bir Engelsiz Yaşam Köyü haline geldi. Eğitimci kardeşlerimizin de burada çok büyük emekleri var. Birlikte Konak, diyerek yola çıkmıştık. İşte bu anlayışın en güzel örneklerinden bir tanesi de Engelsiz Yaşam Köyümüz oldu. Engelsiz Yaşam Köyünde bize destek olan Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfına, Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı'na, Konak Kaymakamlığı ve Konak Halk Eğitim Müdürlüğüne de teşekkürlerimizi iletiyorum. Bu iş zaten büyük emek isteyen bir iş. Bireysel olarak eğitim demek, birebir, sabırla, çocuklarımızın hayata bağlanması demek. Engelsiz Yaşam Köyü hizmetimizden, ben o kadar mutluyum ki... İki senede dünya kadar iş yaptık. Ama bana en memnun olduğun iş nedir, diye sorarsanız; İşte burada çocuklarımıza hizmet getirebilmek, onlara pozitif ayrımcılık yapabilmek, eğitimlerine, hayatlarına katkı sunabilmektir."

Minik Ege festivalin gözbebeği oldu

Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde gördüğü fizyoterapi sayesinde yürümeyi öğrenen minik Ege de festivale katılan çocuklar arasındaki yerini aldı. Festival boyunca yerinde duramayan, oradan oraya koşturarak günün tadını çıkaran Ege'yle yakından ilgilenen Başkan Batur, "Minik Ege'miz buraya geldiğinde yürüyemiyordu. Burada bireysel eğitim ile kısa zamanda yürümeyi öğrendi. Merkezimizde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve siz velilere teşekkür etmemiz lazım. Sizlerin çocuklarınıza olan ihtimamınız, onların eğitimindeki eksikliklerinin kapatılmasındaki samimiyetiniz ve bizlere olan güveniniz bizim de çalışma azmimizi yükseltiyor" dedi.

İyi dilekler zaman kapsülünde

Pandemi kurallarına dikkat edilerek yapılan ve tamamı açık havada gerçekleştirilen Konak Otizm Festivali'nde çocuklar eğitmenlerinin eşliğinde birbirinden güzel etkinliklere katıldı. Rengarenk boyalar ile el baskısı yapan çocuklar, tişört boyama ve afiş boyama etkinliklerinde hem yeteneklerini hem de hayal güçlerini konuşturdu. Festival sırasında çocuklar ve aileleri iyi dileklerini, umutlarını, beklentilerini kağıtlara yazarak zaman kapsülünün içine koydu. Güzel dileklerle dolan zaman kapsülü, tam bir yıl sonra 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde yeninden açılmak üzere Engelsiz Yaşam Köyü içinde belirlenen bir noktaya gömüldü.