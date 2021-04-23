Konak'ta 23 Nisan Resim Yarışması Ödülleri minik sahipleri ile buluştu

Konak Belediyesi'nce düzenlenen İlkokul öğrencileri arası "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmaya katılan tüm çocukları kutlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bir de müjde verdi. Batur, projeleri arasında yer alan Bilim Merkezi'nin temelini attıklarını ve bir yıl içinde tamamlayacakları söyledi

Konak Belediyesi tarafından ilçe sınırları içinde yer alan İlkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konulu resim yarışmasının ödül töreni Basmane Semt Merkezi'nde yapıldı. Ödül törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 23 Nisan'da Başkan Batur'un koltuğunu devrettiği minik Başkan Kumsal Kılıç, Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ulvi Puğ, Okul Müdürleri, öğretmenleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Birbirinden güzel 145 resimin yer aldığı yarışmanın Jüri Üyeleri arasında, Prof. Dr. Arif Ziya Tunç, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Hamdi Gökova ve Konak Belediyesini temsilen Serpil Birsin yer aldı. Yarışmada her kategoride ilk üç sıralamaya giren öğrencilere tablet, Jüri Özel Ödülünü alan öğrencilere kol saati verilirken, derece giren tüm öğrencilere Nutuk hediye edildi.

Batur, Atatürk çocukları geleceğin teminatı olarak gördü

Ödüllerin dağıtılması öncesi bir konuşma yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sözlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıldönümünü kutlayarak başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir taraftan Kurtuluş Savaşı devam ederken, ülkenin yönetim biçiminin Cumhuriyet olması noktasında ilk adımları atarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduklarını anlatan Batur, "Türkiye Büyük Millet Meclisi demek demokrasinin, çağdaşlığın ve de yönetim biçiminin halkla birlikte olması demektir. Onun için çok önemli bir bayramı kutluyoruz" sözleriyle günün anlam ve önemine dikkat çekti. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara sadece bir bayram armağan etmediğini belirten Batur, şöyle konuştu: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk çocuklara sadece bir bayram armağan etmedi. Çocuklarımızı geleceğin teminatı olarak gördüğü için, sizlerdeki o ışığı yakaladığı için, gelecekte Cumhuriyet'imize, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüze kalben inanan ve ona sahip çıkacak bir nesil yaratmak için bu bayramı hediye etti. Bayramınız kutlu olsun değerli çocuklarımız."

Batur'dan Bilim Merkezi müjdesi

Törende, çocuklara bir de müjde veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda yapılması planlanan Bilim Merkezi'nin temelini attıklarını ve bir yıl içinde de bitireceklerinin sözünü verdi. Batur, "Konak'taki bütün çocuklarımızın görmesini istediğimiz bir çalışmaya başladık. Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda bir Bilim Merkezi kuruyoruz çocuklarımıza yönelik. İlkokula giden çocuklarımızın bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip edip, deneyleri yapabilecekleri, içinde planetaryum olan harika bir tesisin temelini attık. Konak çocuk dostu bir belediye, pandemiden sonra Semt Merkezlerimizde, Kültür Merkezlerimizde çocuklarımıza dönük kurslarımıza, onların yetişmesine dönük çalışmalarımıza pandemi sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zamana kadar maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere, hediyeleri takdim edildi. Yarışmada her kategoride ilk üç sıralamaya giren öğrencilere tablet, Jüri Özel Ödülünü alan öğrencilere kol saati verilirken, derece giren tüm öğrencilere Nutuk hediye edildi. Dereceye giren öğrencilerin listesi şu şekilde oluştu.

1. Sınıf

Birinci: Feyza Öncel – Vasıf Çınar İlkokulu

İkinci: Kadirhan Gümüş - Vasıf Çınar İlkokulu

Üçüncü: Ayşe Nisa Turgut - Vasıf Çınar İlkokulu

Jüri Özel Ödülü: İsra Akgün - Vasıf Çınar İlkokulu

2. Sınıf

Birinci: Masal Gençoğlu – Müdafa-i Hukuk İlkokulu

İkinci: Erva Şahin – Sarıkamış İlkokulu

Üçüncü: Hande Karataş – Halitbey İlkokulu

Jüri Özel Ödülü: Naz Gül – Murat Reis İlkokulu

3. Sınıf

Birinci: Ecrin Yağmur Akıncı – Vasıf Çınar İlkokulu

İkinci: İsa Çetinkaya – Vasıf Çınar İlkokulu

Üçüncü: Eylül Akar - Mustafa Rahmi Balaban İlkokulu

Jüri Özel Ödülü: Ecrin Acar - Mustafa Rahmi Balaban İlkokulu

4. Sınıf

Birinci: Deniz Özaydın - Murat Reis İlkokulu

İkinci: Yusuf ziya Öner - Mustafa Rahmi Balaban İlkokulu

Üçüncü: Ece İkinci – İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü İlkokulu

Jüri Özel Ödülü: Elif Köksal – Mevlana İlkokulu