Konak Belediyesi'nin düzenlediği Basmane'den Kadifekale'ye "Konak Tarih Gezileri" İzmirlileri bekliyor. 8500 yıllık tarihe sahip İzmir'in kalbi Konak'ta siz de adım adım tarih kokan sokaklarında gezip büyülü mekânlarında geçmişe yolculuk yapmak istiyorsanız yerinizi şimdiden alın

Konak Belediyesi'nin köklü bir geçmişe sahip İzmir'in tarihi ve kültürünün tanıtımına büyük katkı sağlayan "Konak Tarih Gezileri" İzmirlilerle yeniden buluşuyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hayatı olumsuz etkileyen hele hele kültürel ve sanatsal alanlarda hayatı durma noktasına getiren Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle bir süre ara verilen tarih gezileri ile Konak sokakları yeniden canlanıyor. Haftada iki gün salı ve perşembe günleri düzenlenen tarih turunda yerinizi almak için şimdiden hazırlanın.

İzmir bir prensestir

Hani hep söylenir ya "İzmir'in kalbi Konak" tanımlaması sözde değil gerçeğin ta kendisi olduğundandır. Bu gerçek Konak Tarih Gezisi ile çıktığınız yolculukta atacağınız her adımda, göreceğiniz her tarihi mekânda bir kez daha size kendisini hissettirecek. Bakın bu büyülü yolculukta sizi neler bekliyor... Büyük İskender"in İzmir'in tarihteki adıyla Smyrna'nın 2400 yıl önce bugünkü adıyla Kadifekale olan Pagos'ta yeni bir kentin kuruluş hikâyesini dinleyin. Kadifekale'den körfez manzarası izlerken siz de kente bir de Büyük İskender gözüyle bakıp Homeros'un dilinden dökülen "İzmir bir prensestir" cümlelerinin yankılanışını duyumsayın. Uzak Doğu'dan Batı'ya uzanan bugün Eşrefpaşa'da hala izleri bulunan İpek Yolu'nda yürüyüp baharat ve ipek taşıyan katarların sesleri kulaklarınızda çınlasın. Eşrefpaşa'dan Çankaya'ya uzanan ve caddeye ismini veren İkiçeşmeleri görün. Sonrasında ise farklı kültürlerin bir arada ikamet ettikleri, Basmane'nin arka sokaklarında gizli kalmış tarihi yapılara dokunun.

Adım adım Basmane

Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binası önünden sabah saat 10.00 başlayıp 16.00'a kadar süren tarih turunda; Tarihi İpek Yolu, Kadifekale, Aziz Vukolos Kilisesi, Bıçakçı Han, Kumrulu Mescit, Altınpark Kazı Alanı, Konak Belediyesi Radyo ve Demokrasi Müzesi ile İzmir Kadın Müzesi, Emniyet Oteli, Kıllıoğlu Hamamı, Dönertaş Sebili, Emir Sultan Külliyesi, Namazgah Kurşunlu Camii ve Sefarad Yahudilerinin aile evleri olan Kortejolar'ı görmek mümkün.

Basmane'den Kadifekale'ye uzanan ve ücretsiz olarak düzenlenen tarih turuna katılım için; Konak Belediyesi Kent Tarihi Birimi'nin 0 232 484 53 00 (Dahili: 2907, 2909) telefon numaralarından ayrıntılı bilgi alınarak, kayıt yaptırılabilir.