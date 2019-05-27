Konaklı kadınların emekleri sergilendi

Konak Belediyesi Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi ve Konak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen el sanatları kurslarında, bir yıl boyunca eğitim gören kursiyerlerin dönem sonu sergisini açtı.

Başkan Batur, el sanatları kursiyerlerinin dönem sonu sergisini açarken, dans kursunun özel öğrencisi Beste'nin başkandan bir isteği vardı. "Başkan gösterimi izlemeden gitmesin" diyen Beste'nin bu isteğini kırmayan Batur, sözünü tuttu ve büyük bir keyifle Beste'yi izledi.

Buradaki tüm eserler bir sanat eseridir

Sergideki tüm eserleri tek tek inceleyerek, eser sahiplerinden bilgi alan Başkan Batur, "Gerçekten çok güzel işler yapılmış. Bu tür kurslarımızın, bu semtte oturan kadınlarımız için çok önemli olduğunu biliyoruz. Çalışmalarımızı daha da ileri götürme noktasında elimizden geleni yapacağız. Birlikte Konak dedik ve Birlikte Konak'ın bundan sonraki aşamalarını, mahalle sakinlerimizle, değerli sanatseverlerimizle birlikte yürüteceğiz. Buradaki tüm eserler bir sanat eseridir. Kimse yaptığı işi hafife almasın; çünkü emek var, alın teri var. Hepinizin eline sağlık" diye konuştu.

Aynı öğretmenlerle devam

Başkan Batur, atölye eğitmenlerine birer plaket sunarken, kursiyerler de Başkan Batur'a atölye çalışmalarında ürettikleri eserleri hediye etti. Batur, kursiyerlerin isteği üzerine Konak Halk Eğitim Müdürü Yasin Öztürk'ten kursların yeni dönemde aynı öğretmenlerle devam edeceğini sözünü de aldı. Bu açıklama sergi salonunda alkışlarla karşılandı.

Başkan izlemeden gitmesin

Batur, serginin açılışı sırasında, dans kurslarında eğitim alan kursiyerlerin gösterilerini izlemek için özel bir davet aldı. 12 yıldır dans kurslarında eğitim alan, kursun özel öğrencisi Beste, Başkan Batur'dan kendi gibi özel ve güzel bir istekte bulundu. Beste 'Başkan benim gösterimi izlemeden gitmesin, başkan beni izlesin. Özel bir gösteri hazırladım' diyen Beste'nin gösterisini izlemek için Nazım Hikmet Sahnesi'ndeki yerini aldı. Dans kurslarında eğitim gören diğer öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen gösterileri izleyen Batur, Beste'yi ayakta alkışladı. Çok keyifli geçen gösterinin ardından Batur, etkinliğin ardından dans eğitmenlerine de birer plaket sundu.