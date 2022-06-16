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'Küçük Parmakların Büyük Hayalleri' kitaba dönüştü

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Geleceğin Yazarları Projesi” kapsamında Menderes Gazi İlkokulu öğrencileri tarafından kaleme alınan yazılar kitap haline getirildi.

'Küçük Parmakların Büyük Hayalleri' kitaba dönüştü
16 Haziran 2022 Perşembe 14:07

“Küçük Parmakların Büyük Hayalleri” adıyla kitaplaştırılan eserler, okul bahçesinde yapılan etkinlikte tanıtıldı. Menderes İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Bulut, Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, çok sayıda okul müdürü ve velilerin katılımıyla gerçekleşen tanıtım etkinliği renkli gösterilere sahne oldu.

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Şube Müdürü Ebubekir Bulut; okumanın öneminden bahsederek, küçük yaşlardan itibaren çizilen yol haritasının geleceğe dair büyük adımlar olacağını söyledi. Projede görev alan öğretmenler ve öğrencileri tebrik etti.
Proje 2021 Kasım ayı itibariyle proje ekibinin oluşturulmasıyla başlatıldı. Okul müdürü Halis Felek Birsin liderliğinde okul öğretmeleri tarafından organize edilen projeye 83 öğrenci eserleriyle katkıda bulundu. Eserlerin bir araya getirildiği “Küçük Parmakların Büyük Hayalleri” toplamda 1025 adet basılarak, 630 öğrenci ve 34 öğretmene ücretsiz olarak dağıtıldı.
Etkinlikte ana sınıfı öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

Menderes Gazi İlkokulu tarafından Kültür Serisi olarak geleneksel hale getirilmesi planlanan projenin ilk eseri, ilerleyen yıllarda eğitim görecek olan öğrenciler açısından da bir yol haritası olacak.

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