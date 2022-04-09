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Kültürpark’ta Hüsnü Şenlendirici rüzgarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinlikleri kapsamında dün akşam Kültürpark’ta Hüsnü Şenlendirici  konser verdi. Şenlendirici, “Bütün Romanların ve kendini Roman hissedenlerin günü kutlu olsun. Konserden önce Yenişehir’de Roman kütüphanesinin de bulunduğu bir merkezin açılışına katıldık. Emeği geçen herkese, en başta Tunç Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi

Kültürpark’ta Hüsnü Şenlendirici rüzgarı
09 Nisan 2022 Cumartesi 12:20

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinlikleri kapsamında Kültürpark’ta coşku dolu saatler yaşandı. İzmir Sahne Çalışanları Derneği’nin müzik dinletisinin ardından Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Binlerce İzmirlinin katıldığı konser festival havasında geçti.

“Ruhunun Roman olması önemli”

Hüsnü Şenlendirici, konserden “Bütün Romanların ve kendini Roman hissedenlerin günü kutlu olsun. Bu içten gelen bir şey çünkü. Roman doğmak değil, ruhunun Roman olması önemli. Konser öncesinde Yenişehir’de güzel bir açılışa katıldık. Ben oraya kısaca Roman Evi dedim. Birçok etkinliğin olacağı ve Roman kütüphanesinin bulunduğu bir yer açıldı. Emeği geçen herkese, en başta Tunç Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir şey bu. Ayrıca herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde Yenişehir’de Roman Kültürü Araştırma Kütüphanesi, Masal Evi, Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM) ile Meslek Fabrikası Kurs Merkezi’nin açılışını da yapmıştı.

Etiketler; #izmir #kültürpark #hüsnü şenlendirici
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