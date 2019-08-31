Lezzet tutkunları Çeşme'de buluştu

Çeşme Altın Yunus Baküs Luna Lounge 2019 yaz döneminde önemli davetlere ev sahipliği yaparak müşterilerinden tam not aldı. Çeşme’de gün boyu deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaran misafirler, Baküs Luna Lounge’ta ay ışığı altında yöresel lezzetler ile buluştu.

2019 yaz döneminde birbirinden farklı etkinliklerle misafirlerinin tatillerine renk katan Altın Yunus, “Şef Gülşen Sökmen ile Antakya Tadım Gecesi” ve “Şef Doğa Çitçi ile Gaziantep Tadım Gecesi Etkinliği” ile birbirinden lezzetli mutfakları Baküs Luna Lounge’da konukları ile buluşturdu.

Gastronomi Haftası kapsamında üç farklı etkinliğe ev sahipliği yapan Altın Yunus, Degüstatör Mehmet Yalçın’ın Tadım Atölyesi’nde konuklarına yemek kültürü ve içecek eşleşmesi konusunda atölye de gerçekleştirdi. Bu özel gecede konuklar, Şef ile sohbet etme ve mutfak sanatına ilişkin bilgi alma fırsatına sahip oldu.

“Şef Gülşen Sökmen ile Antakya Gecesi” ve “Şef Doğa Çitçi ile Gaziantep Gecesi” ile farklı yemek kültürlerini ve eşsiz lezzetlerinin sunulduğu bu özel gecede DJ Medar Arıoğlu ve Çağatay Öğreten dünya müzik listelerinden nostaljik şarkılar ile geceye eşlik etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin mutfak koordinatörlüğünü yürüten ve yine belediye tarafından kurulan Mutfak Sanatları Merkezi’nin işletmesini üstlenen Şef Doğa Çitçi’nin sunduğu Gaziantep gecesinde, gastronomi dalında UNESCO’nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı’na giren ve dünya mutfakları sıralamasında sekizinciliği elde eden Gaziantep’in eşsiz lezzetleri ile misafirler unutulmaz bir yemek ziyafeti yaşadı. Aynı zamanda Gaziantep Profesyonel Aşçılar ve İşletmeler Derneği (GAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Yönetim Kurulu üyesi olan Şef Doğa Çitçi, mutfak kültürü ve yemekleriyle 2015’te gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na girerek adını dünyaya duyurmuştu.

Altın Yunus Gastronomi Haftası boyunca, Altın Yunus şeflerinin özenle hazırladığı yöresel mutfaklara ait özel lezzetler zengin “açık büfe”de misafirlerin tatiline lezzet kattı.