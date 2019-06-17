Lezzetli festival

Arnavutların sofrasından eksik olmayan, olmazsa olmaz lezzetleri arasında ilk sırayı alan "Arnavut Böreği Festivali" Urla'nın Gülbahçe Köyü'nde gerçekleşti. Şenliğe gelen vatandaşlar mis kokulu "Arnavut Böreği"ni afiyetle yedi.

"Arnavut Böreği Festivali" Urla'nın Gülbahçe Köyü'nde gerçekleşti. Marifetli kadınların yapmış olduğu leziz börekler ise Köy Meydanı'nda kurulan stantlarda yerini aldı. Şenliğe gelen vatandaşlar mis kokulu "Arnavut Böreği" ile buluştu. Festivale, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Urla Belediyesi Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürü Yener Kırmızı, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaların başkanları ile temsilcileri, Gülbahçe Köy Muhtarı Halil Şener, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde kurulan stantları dolaşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz yaptığı açılış konuşmasında "Urla'nın her köyü ayrı güzel, ayrı keyifli. Her ne kadar isimleri mahalle olsa da bizler köy demekten vazgeçmeyeceğiz. Bu yüzden köy değerlerimizi korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çok şanslıyız

İlçemizin birçok değeri içerisinde bulundurduğunu belirten Oğuz, "Ninelerimizden, dedelerimizden öğrendiklerimiz o kadar kıymetli ki. Her yörenin farklı dansları, farklı düğünleri, birbirinden lezzetli mutfak kültürleri var. Biz Urla olarak çok şanslıyız çünkü bugün burada Arnavut Böreği yeriz, yarın bir başka köyümüzde Boşnak Mantısı. Evlerimizde Girit böreği tatlısı da yapılır, Karadeniz mıhlaması da ve ocaklarımızda daha birçok çeşit yemek kaynar" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Şenliğin köyün tanıtımı için çok önemli olduğunu dile getiren Gülbahçe Köy Muhtarı Halil Şener, "Kültürümüzün bu şekilde korunması ve duyurulması hem köyümüz açısından hem de gelecek nesillere taşınması için büyük önem arz etmektedir. İlerleyen süreçte Sayın Kaymakamımızın ve Belediye Başkanımızın destekleri ile festivalimizi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Katkı koyan herkese teşekkür ederim" dedi.