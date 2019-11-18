Maşa ile Koca Ayı, Westpark'ta

Westpark Outlet, çocukların severek izlediği Maşa ile Koca Ayı çizgi filminin karakterlerini ağırlıyor. Maşa ve Koca Ayı, 24 Kasım'a kadar Westpark'ta.

18 - 24 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan etkinlikte Maşa ve Koca Ayı maskotlarının sahne gösterisinin yanı sıra, maskotlarla dans etme, şarkı söyleme ve fotoğraf çekimi gibi aktiviteler de gerçekleştirilecek. 14.00 - 18.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek bu etkinlik sayesinde çocuklar ve aileleri unutulmaz bir vakit geçirecek.