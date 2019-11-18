Maşa ile Koca Ayı, Westpark'ta

Westpark Outlet, çocukların severek izlediği Maşa ile Koca Ayı çizgi filminin karakterlerini ağırlıyor. Maşa ve Koca Ayı, 24 Kasım'a kadar Westpark'ta.

Maşa ile Koca Ayı, Westpark'ta
18 Kasım 2019 Pazartesi 12:16

18 - 24 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan etkinlikte Maşa ve Koca Ayı maskotlarının sahne gösterisinin yanı sıra, maskotlarla dans etme, şarkı söyleme ve fotoğraf çekimi gibi aktiviteler de gerçekleştirilecek. 14.00 - 18.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek bu etkinlik sayesinde çocuklar ve aileleri unutulmaz bir vakit geçirecek.

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