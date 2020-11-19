Mavi Yansımalar sanatseverle buluştu

Ege Üniversitesinin kültürel kimliğinin bir parçası olan Prof. Dr. Yusuf Vardar -MÖTBE- Kültür Merkezi sanatı kampüse taşımaya devam ediyor.

Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Gülseren Haylamaz'ın çalışmalarından hazırlanan Mavi Yansımalar "Tekstil Yüzeylerde Mavi Baskılar" isimli sergi sanatseverlerle buluştu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi, Türkiye'nin dördüncü, bölgenin ilk ve en köklü üniversitesi olarak kuruluşundan bu yana, nitelikli ve nicelikli bilgi üreterek evrensel ölçekte bilim dünyasına katkıda bulunmayı, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı araştırıcı, sanata ve doğaya saygılı, üretken bireyler yetiştirmeyi ve güçlü bölgesel etkisinin farkındalığıyla toplumsal faydayı ön planda tutarak yüksek katma değer yaratmayı ilke edinmiş bir üniversitedir. Sanat, insanın bireysel ve toplumsal yaşamını zenginleştiren, kişisel zevkleri ortak paydada buluşturarak anlamlı kılan en önemli faaliyetlerden birisidir. Bu bağlamda, bilimin ışığında üreten toplumlar için geleceğe yön vermeyi hedefleyen Ege Üniversitesi; motivasyon kaynağı olan öğrencilerinin gözlerindeki pırıltı ve fikirlerinden güç alarak beklentilerini karşılayabilmeyi, üniversiteyi daha parlak bir geleceğe taşımak üzere bilim, eğitim, sağlık ve araştırmalarının yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerine de gereken önemi vermektedir. Üniversitemiz Bergama Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Gülseren Haylamaz'ın çalışmalarından hazırlanan Mavi Yansımalar "Tekstil Yüzeylerde Mavi Baskılar" isimli sergiye ev sahipliği yapacaktır" dedi.

Cyanotypr-mavi yansımalar

EÜ Bergama Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Gülseren Haylamaz, "Cyanotype, Van Dyke, Gum Bichromat gibi geleneksel fotoğraf teknikleri ve diğer eski alternatif fotoğraf baskı yöntemleri 1960'lı yıllarda çağdaş fotoğraf sanatçıları tarafından yeniden canlandırılmıştır. Cyanotype süreci, İngiliz astronom ve kimyacı Sir John Frederick William Herschel (1792-1871) tarafından 16 Haziran 1842'de Londra'da Royal Society'de yayınlanmıştır. 19. yüzyılın ilk yarısında bulunan Cyanotype tekniğinin bugün tekstilin plastik ifade olanaklarıyla birlikte yeniden yorumlandığı görülmektedir. Bugüne kadar Cyanotype tekniğini bir ifade aracı olarak kullanan tekstil sanatçıları, 'süreç', 'hız', 'göç' ve 'kültürel hafıza' gibi kavramları sorgulamışlardır. Cyanotype, "Mavi Baskı" da denilen geleneksel fotoğraf baskı yönteminde görüntü, demir tozlarının ışığa karşı duyarlı olmasıyla oluşur. Potasyum ferri siyanür çözeltisi ile fer amonyum sitrat çözeltisinin karıştırılmasıyla elde edilen kimyasal sıvı fotoğrafın basılacağa yüzeye sürülür ve karanlık bir ortamda kurutulur. Böylece güneş ışığına ya da ultraviole ışığa duyarlı bir fotoğraf yüzeyi elde edilir. Duyarlı yüzey boyutunda bir negatif fotoğraf oluşturulur. Bunun için; ya karanlık odada yarım ton bir filme bir fotoğraf negatif film yapmak ya da dijital çekilen bir görüntüden duyarlı yüzeyin boyutunda negatif film çıktısını asetat üzerine almak gerekir. Hazırlanan duyarlı yüzey üzerine elde edilen negatif film yerleştirilir. Görüntünün kaymaması için iki cam arasına sıkıştırılır ve güneşte 10 veya 15 dakika bekletilir. Pozlama işleminden sonra duyarlı yüzeyin akan suyun altında yıkanması ve daha sonra kurutulması gerekir. Işığa duyarlı hale getirilmiş tekstil yüzeyler üzerine doğrudan doğadan alınmış objelerin koyulması ile fotogramlar oluşturulur. Güneş ışığında pozlanan, nesnenin negatif görüntüsü dokuma yüzeylere bu şekilde aktarılmıştır" dedi. EÜ Rektörlüğü tarafından düzenlenen sergi, pandemi kurallarına uyularak 27 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.



