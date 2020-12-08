Mevlana'yı anma törenleri seyircisiz olarak başladı

Hazreti Mevlana’nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) açılış programı, ilk defa seyircisiz olarak düzenlendi

Corona virüs nedeniyle bu yıl ilk defa seyircisiz olarak ve "İhsan Vakti" temasıyla düzenlenen program, gündüz saatlerinde Hz. Şems-i Tebrizi ve Hz. Mevlana'nın türbelerini ziyaretle başladı. Program daha sonra Mevlana Kültür Merkezi'nde musiki ve sema gösterisiyle devam etti. Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, Hazreti Mevlana'nın insanlığın en çok endişe ettiği ölümü Şeb-i Arus düğün ve vuslat gecesi olarak takdim ettiğini söyledi.

Zor süreçten dayanışmayla çıkacağız

Hazret-i Pir’in dilinde ölümün ölümsüzlüğün kapısı olduğunu kaydeden Vali Özkan, "Gülerek karşıladığı ölümünün ardından 8 asır geçmesine rağmen Hazreti Mevlana maneviyat ve marifetinin bugün de insanlığa söyleyeceği çok şey vardır. Bu yılki törenlerin mottosu olan ‘İhsan Vakti’, Hazreti Mevlana’nın ‘İnsan yeter ki iyilik arasın. Onda kötü bir şey kalmaz’ beytindeki ifade; ihlas, ümit ve muhabbeti ihya ederek hayatımıza ışık tutmaktadır. Bize her nefeste iyi düşünceler, iyi davranışlar içinde olmayı öğütleyen Hazreti Mevlana; bunu temin etmenin yolunu da gösteriyor. Sürekli iyilik arayışı içinde olmak ve bunu da ihsanla tahakkuk ettirmek.

Eserlerindeki görüşleri, anlatıları Hazreti Mevlana’nın ihsanı derinden işlediğini ve yaşadığını göstermektedir. İnsanlığın zorlukları aşmaya çalıştığı şu süreçte en çok ihtiyaç duyduğumuz ihsandır, ihsan sahipleridir. Gerçek şu ki zor süreçlerden ancak birbirimize ihsanda bulunarak çıkabiliriz. Doğu’yu da Batı’yı da düşünceleri ve eserleriyle sarıp sarmalamış Hazreti Mevlana, bizim kültürümüz ve medeniyetimiz için vazgeçilmez bir değerdir. Bu değeri, anmak ve anlamak yolunda, ortaya konan her çaba ayrıca takdire şayandır" dedi.