‘Modernist roman’ projesine TÜBİTAK desteği

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner ve Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Aktener’in, dünyaca ünlü 13 modernist romanın Türk toplumuna nasıl sunulduğuyla ilgili araştırma projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi

TÜBİTAK’ın bu yıl Türkiye genelinde incelediği toplam bin 740 projeden 213’ünü destekleme kararı aldığını, bu projelerden birinin de kendilerine ait olduğunu belirten Prof. Dr. Kansu Yetkiner, “Projemiz kapsamında, kaynak kültüründe tartışmalı, sansasyonel 13 modernist romanın toplam 55 farklı çevirisini, yanmetinler temelinde inceleyeceğiz. Kitapların birebir çevirisini yapmayıp önsözlerinde, sonsözlerinde, çevirmenin veya yayınevinin notu bölümünde, yazar bilgisi kısmında, ön ve arka kapaklarında yer alan tüm metinleri ve görselleri, özetle tüm yanmetinleri inceleyerek bu eserlerin farklı söylemlerle topluma nasıl arz edildiğini saptayacağız” dedi.

İEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner ve Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Aktener’in, zorlu pandemi koşullarına rağmen yoğun bir çalışma sonucunda hazırladığı proje, iki yıl içinde tamamlanacak. Projenin yürütücülüğünü Prof. Dr. Yetkiner üstlenirken, araştırmacı görevini de Dr. Aktener yapacak. Proje kapsamında; Erskine Caldwell’in “Tütün Yolu”, “Tanrıya Adanan Toprak” ve “Belalı Yer”, Theodore Dreiser’in “Kız Kardeşim Carrie” ve “İnsanlık Suçu”, William Faulkner’ın “Kutsal Sığınak”, Aldous Huxley’nin “Ses Sese Karşı” ve “Cesur Yeni Dünya”, H. Lawrence’ın “Gökkuşağı” ile “Lady Chatterley’in Aşığı”, Henry Miller’ın “Yengeç Dönencesi” ve “Oğlak Dönencesi”, Vladimir Nabokov’un “Lolita” isimli eserleri incelenecek.

Detaylı inceleme

Projeye ilişkin detayları paylaşan Prof. Dr. Kansu Yetkiner, “Proje kapsamında yapacağımız çalışma, kitapların birebir Türkçeye çevrilmesi değil. Biz, mevcut 13 kitabın piyasadaki 55 farklı çevirisinde, bir eseri topluma sunmada gerçek dünya ile kurgu eser arasında eşik görevi gören yanmetinleri inceleyeceğiz. Bu kitapların okuyucuya nasıl sunulduğuna odaklanacağız. Kitapların önsözlerine, ön ve arka kapaklarına, yazarla ilgili oluşturulan söylemlere ve görsellere odaklanacağız. Yanmetinler dönemsel döngüleri, politik, sosyo-kültürel dinamikleri açıkça ortaya koyan yazarın, çevirmenin ve yayınevi sahibinin doğrudan sesi olan mecralar. Her yeni çeviriyle, kitapların basım amaçları doğrultusunda yanmetinler farklılık gösterebiliyor. Projemiz, çeviri meselesini, salt çeviri metnin kendisinin incelenmesinden öteye götürerek, çeviribilimin konu alanını genişletmesi, hem dilsel hem de görsel açıdan sistematik ve başka eserlere uygulanabilir bir yanmetin çözümleme araştırma deseni oluşturması açısından önemli” dedi.