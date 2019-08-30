Mogambo Geceleri yine büyüleyecek

Bu yıl 6 – 15 Eylül tarihleri arasında 88'inci kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı, Mogambo Geceleri ile unutulmaz anlar yaşatacak. "fuardayız" sloganıyla hem Türkiye hem de yurt dışından misafirlerini İzmir'de ağırlamaya hazırlanan 88. İEF'de, fuarın efsaneleşen sahnelerinden olan Mogambo birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle buluşturacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 6 – 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), dolu dolu on gün yaşatmaya hazırlanıyor. Birbirinden özel etkinlikleri ile kültür, sanat, eğlencenin yanında iş görüşmeleriyle de ticaretin merkezi haline gelecek 88. İEF, başta İzmir olmak üzere hem Türkiye hem de dünyanın çeşitli noktalarından misafirlerini ağırlayacak. Açılışına bir aydan kısa bir süre kalan İzmir Enternasyonal Fuarı, unutulmaz sahnesi Mogambo'da bir hayli popüler isimleri konuk edecek. Mogambo Geceleri, geleneksel müzikleri elektronik ritimlerle harmanlayan DJ Mehmet Aslan ile başlayacak. 21:00'da başlayacak olan program 23:00'a kadar 9 gece boyunca devam edecek. Sonrasında sanatçılar sevenleriyle buluşacak.

Ünlü isimler geliyor

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın tarihinde unutulmaz eğlence mekanlarından biri olan Mogambo, bu yıl da keyifli saatler yaşatacak. 88. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında ilk konser 7 Eylül'de gerçekleşecek. Unutulmaz şarkılarıyla önemli bir hayran kitlesine sahip olan Leman Sam, birbirinden özel parçalarını sevenlerine sunacak. 8 Eylül gecesi ise Mogambo'da sahne Can Gox'un olacak. Yaptığı müziği "Anadolu Blues" olarak nitelendiren Can Gox, kendi parçalarının yanında cover şarkılar da seslendirecek. Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece "özgür bir müzisyen" olarak tanımlayan Cem Adrian'ın sevilen şarkılarını 9 Eylül'de seslendirmesi bekleniyor. Albümlerinde ortak çalışmaların yanında çoğunlukla kendi söz ve bestelerine yer veren Jehan Barbur da 10 Eylül gecesi Mogambo'da sahnede olacak.

15 Eylül'e kadar sürecek

Müzik platformlarında milyonları aşan dinlenmelere ulaşan Melek Mosso ise 11 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak. 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sevenleriyle buluşan Tuna Kiremitçi, 12 Eylül'de yeniden Mogambo'da yer alacak. Şarkıcı, bestekar, söz yazarı Mehmet Erdem ise sevenleriyle 13 Eylül'de bir araya gelecek. 14 Eylül'de ise Birsen Tezer sahne alacak. 15 Eylül Pazar günü de kapanışı Eda Baba yapacak.

Biletler Biletinial'da

18 yaşından büyük müzikseverlerin katılabileceği Mogambo Geceleri'nin giriş ücreti bu yıl değişmedi. Mogambo'da yer alan sanatçıları dinlemek isteyenler 30 TL'ye bilet alabilecek. Kapıda yapılacak bilet satışlarının yanında, konserlere katılım için biletler Biletinial'dan temin edilebilecek. Biletini fuar öncesinde alan dinleyiciler, İzmir Enternasyonal Fuarı'na ücretsiz girecek.

Program şu şekilde

7 Eylül – Leman Sam

8 Eylül – Can Gox

9 Eylül– Cem Adrian

10 Eylül – Jehan Barbur

11 Eylül – Melek Mosso

12 Eylül – Tuna Kiremitçi

13 Eylül – Mehmet Erdem

14 Eylül – Birsen Tezer

15 Eylül - Eda Baba