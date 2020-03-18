Mozaik yap, antidepresana gerek duyma

Gaziantepli mozaik sanatçısı Mehmet Yılmaz, İstanbul'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, atölye çalışması gerçekleştirdi. Öğrencilerle birlikte mozaikten ayna çerçevesi yapan Yılmaz, "Mozaik kişiye sabrı öğretir. Antidepresanı tamamen bırakan öğrencilerim oldu, kötü enerjiyi alır" dedi.

Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin organizasyonuyla İstanbul'da öğrencilerle bir araya gelerek workshop yaptı. 23 yıldır mozaikten eserler yapan emekli tarih öğretmeni Yılmaz, Türk halı ve kilim motiflerinden oluşan ayna çerçevesini öğrencilerle 3 saatte tamamladı.

Kendi yolunu bulur

Her sanatçının eserlerinde kendi hislerini, duygu ve düşüncelerini yansıttığını söyleyen Yılmaz, şunları söyledi: "Mozaik sanatına, antik dönemin bir alanı olması dolayısıyla o dönemin eserlerinin kopyalanmasıyla başlanır. Sanatçılar sonradan kendi yolunu çizer, çizgisini bulur. Mozaik insanların kafalarını dinleyebileceği, kendilerini rehabilite edebilecekleri bir sanattır. İnsanın işi ve hayatıyla ilgili kafasındaki bütün meşguliyetlerini boşaltır, rahatlatır. Yoğun emek isteyen bir sanattır."

Takıntısı olmamalı

Mozaik sanatıyla ilgilenen birisinin hijyen takıntısının olmaması gerektiğini aktaran Yılmaz, "Çünkü taş, toz, toprak ve çamurla uğraşacaktır. Aslında hiç mikrop taşıyan unsurlar değil ama dışarıdan öyle gözükmez. İkincisi de mozaik sanatı sabır gerektirir. Sabırsız bir kişi ya mozaik sanatını sürdüremez ya da sabretmeyi öğrenir" dedi. Yılmaz, "Mozaikten yapılan herhangi bir ürün insandaki kötü enerjiyi alır. İnsana da pozitif enerji yükler. Sağlık açısından da yararlıdır. Öğrencilerim arasında antidepresan kullanan vardı. 3-4 ay sonra antidepresanı tamamen bırakıp hayatlarına devam ettiler" ifadelerini kullandı.