Müze değil lisede sınıf

Manisa Demirci'de lise öğrencileri tarafından temin edilen nostaljik ev eşyaları, okulda adeta müzeyi andıran sınıfta sergileniyor. Öğrenciler, sınıfı bir müzeymiş gibi inceliyor.

Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bir dönem günlük hayatta kullanılan halı tezgâhı, radyo, kömürlü ütü, pürmüz, gaz lambası ve matara gibi eşyaları toplamaya başladı.

Yaklaşık 2,5 aylık süreçte özellikle kırsal mahallelerden temin edilen 50-150 yıllık eşyalar bir sınıfta toplandı. Ders aralarında müzeyi andıran sınıfı gezen öğrenciler, adeta geçmişe yolculuğa çıkıyor. Okul Müdürü Mehmet Taştekin, öğrencilerinin örnek bir çalışmaya imza attığını dile getirdi. Öğrencilerin çabasıyla liseye 'kültür müzesi' kazandırdıklarını anlatan Taştekin, "Projemiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklendi. Müzemiz sayesinde öğrencilerimiz, geçmişte günlük hayatta kullanılan kültürel değerleri görme imkanı buldu" diye konuştu.

Adını yeni duyuyorlar

Taştekin, öğrencilerin müzede daha önce ismini duymadıkları veya görmedikleri eşyalarla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Onların hangi işlere yaradığını heyecanla öğrenmeleri bizi de mutlu ediyor" dedi.

Sınıftaki müzede halı dokuma tezgâhı, kömürlü ütü ve gaz lambasının ilgi gördüğünü ifade eden Taştekin, "Öğrencilerimiz bu eşyaları birebir görebiliyor ve dokunabiliyor. Bu sınıf müze, öğrencilerimiz için geçmiş ile gelecek arasında bir köprü oluyor" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Gamze Karaçam da ortaya konulan çalışmanın beğeni topladığını belirtti.

Geçmişte günlük hayatta kullanılan eşyaları görmenin çok keyifli olduğuna işaret eden Karaçam, "Tahta kaşık, buğday öğüten değirmen taşları çok ilginç ve hiç görmediğimiz eşyalar. Bu küçük müze bizi geçmişe götürüyor. Geçmişimizi ve tarihimizde kullanılan eşyaları tanıyor ve öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.