Müzebüs'ün yeni durağı İzmir

Sanayi, iletişim ve ulaşım tarihindeki gelişmeleri yansıtan ülkemizin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermeye devam ediyor.

Müze koleksiyonundan seçilmiş 70 objeyle Türkiye'yi il il gezerek öğrencilerle buluşan Müzebüs, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem yolculuğuna başladı. 28 ilde 130 okulu ziyaret edecek Müzebüs'ün yeni durağı ise İzmir. Kısıtlı imkânlar, uzaklık gibi nedenlerle müzeye gelemeyen öğrencilere ulaşmak için 2003 yılından beri il il dolaşan Rahmi M. Koç Müzesi'nin gezici müze geleneği bu yıl da devam ediyor. Yeni eğitim ve öğretim yılı yolculuğuna başlayan Müzebüs İzmir'de öğrencilerle buluşuyor. Müzebüs'ün İzmir turu, 10 Şubat tarihinde Torbalı ilçesindeki Cengiz Topel Ortaokulu ile başladı. Müzebüs, 11 Şubat tarihinde Torbalı ilçesindeki Özbey Ortaokulu'nu, 12 Şubat tarihinde Karşıyaka ilçesindeki İzmir Evrensel Çocuk Müzesi'ni, 13 Şubat tarihinde Bergama ilçesindeki Zeytindağ Yılmaz Ortaokulu'nu ziyaret edecek. Müzebüs son olarak 14 Şubat tarihinde Buca ilçesindeki Hüseyin Avni Ateşoğlu Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelecek.

Müze görmeyen çocuk kalmayacak

Diğer müzelerden farklı olarak tek bir yöne ve döneme ait olmadan gelenekselle çağdaşı aynı zeminde buluşturan Rahmi M. Koç Müzesi'nin, çocukların sosyal ve kültürel gelişimi için 2003 yılında başlattığı gezici müze projesi "Müzebüs" yola çıktığı günden bu yana 2 bin 351 okulun 515 bin 176 öğrencisine ulaştı. Eğitim-öğretim yılı boyunca yaz kış, köy kasaba demeden ilerleyen Müzebüs'te ulaşım, iletişim, kuvvet-hareket ve çevre bilinciyle ilgili teknolojik gelişimi gösteren 70 obje sergileniyor. Bu objeler arasında buhar makinesi, kronometre, radyometre, telgraf, gramofon, güneş saati, güneş pilli araba vb. bulunuyor. Müzebüs'ün ziyaret rotasında yer alan okullar milli eğitim müdürlükleri ile irtibata geçilerek belirleniyor.

Müzebüs hakkında

Yılda 28-30 il dolaşan Müzebüs her ilde Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla seçilen okullarda, öğrencilerle müze objelerini buluşturuyor. Müzebüs'te iki eğitmenin rehberliğinde 70 müze objesi hakkında öğrencilere bilgiler veriliyor. Çocuklar objeleri yakından görebildikleri gibi onlara dokunabiliyor.