Olten Filarmoni'de 6 şef 1 solist aynı sahnede

İzmir'in ilk özel filarmoni orkestrası olan Olten Filarmoni Orkestrası 2019-2020 konser sezonunu görkemli bir açılış konseriyle yapıyor. Yarın akşam saat 20:30'da Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek sezonun ilk konserinde 6 orkestra şefi 1 solist aynı sahneyi paylaşacak.

Sahne alacak 6 şefin ortak özelliği İsviçre'nin Zürih Üniversitesi'nde Orkestra Şefliği Bölümü Profesörü Johannes Schlaefli'nin öğrencisi olmaları. Türk asıllı İtalyan Orkestra Şefi Nil Venditti, Koreli-Amerikalı Orkestra Şefi Holly Hyun Choe, Şilili Orkestra Şefi Luis Toro Araya, Litvanyalı Orkestra Şefi Adomas Morkunas, Kolombiyalı orkestra şefi Ana Maria Patino ve Bulgar Orkestra Şefi Delyana Lazarova, viyolonsel sanatçısı Polina Yarullina solistliğinde sahnede olacaklar. Konserin müzik direktörlüğünü ise orkestra şeflerinin hocası olan Prof. Johannes Schlaefli yapıyor. Konserde Olten Filarmoni Orkestrası 6 şef ve 1 solist ile Alman besteci Weber'in Oberon Uvertürü, Finli besteci Sibelius'un Hüzünlü Vals, Rus besteci Tchaikovsky'nin Rokoko Teması Üzerine Çeşitlemeler ve 6.senfoni eserlerini seslendirecek.

Türkiye'de ilk

Olten Sanat İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten, Olten Filarmoni Orkestrası'nın 6. sezonunun açılışını 6 şef ve 1 solist ile gerçekleştireceklerini belirterek "Olten Filarmoni Orkestrası olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Orkestralar şefin yönetim tazıyla yönetilir. Bu kez 6 ayrı şefe adapte olan bir orkestra izleyeceğiz. İtalyan şef Nil Venditti geçtiğimiz yıllarda orkestramız ile konserler verdi. Venditti, Olten Filarmoni Orkestrası'nı verdiği konserleri o kadar beğenmiş ki orkestramız ile eğitim aldığı Zürih Üniversitesini eşleştirdi. Bu aslında Zürih Üniversitesi ile iş birliği içerisinde gerçekleşen bir konser. Orkestramızı yönetecek şefler sanatseverlerin ilerleyen yıllarda isimlerini sık sık duyacakları isimler. Konserimize tüm İzmirlileri bekliyoruz" dedi.