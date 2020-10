Orijinal Senaryosuyla Attack On Titan

Anime dünyası özel ve orijinal senaryoya sahip örnekleri beğenimize sunmaya devam ediyor.

Mangalar animelerin belli başlı esin kaynağı olarak işlev görüyor. Manga üzerinde sağlanan belli bir düzeyde ki başarı, zaten serinin animesinin de yapılmasını tetikliyor. 2009 Yılında manga olarak yayınlanmaya başlayan Attack on Titan, özgün senaryosu, çeşitli kahramanları ve çok beğenilen kurgusuyla, animesinin yapılmasına aday bir proje olduğunu, daha en başından kanıtlamıştı zaten. Nihayet 2013 yılında ilk sezonu çekilen anime, beklentilerinde üzerinde bir ilgi gördü. Bu etkileşim, elbette serinin yeni sezonlarının da çekilmesini kaçınılmaz hale getirdi. Günümüze kadar 3 sezonu çekilmiş olan serinin, 4. Sezonu Aralık 2020’ de yayınlanacak. Trailer’ ı ile hayranlarını çok heyecanlandıran anime serisi, çok büyük bir merakla bekleniyor. Serinin yayınlanmış son sezon fragmanı ve önceki sezonlarına ulaşmak için Attack on Titan izle ’ ye tıklayabilirsiniz.

4. Sezon 7 Aralık 2020’ de Geliyor

Attack On Titan serisinin başkahramanı Eren Yeager, 100 yıl önce ortaya çıkan Titanlar' dan korunmak üzere, yeniden yapılanmış bir dünyaya doğmuştur. Büyük şehirlerde toplanan insanlar, güçlü devler olan Titanlardan korunmak için, Özel surlar şeklinde inşa edilmiş ve 3 kademeden oluşan kafelerde oluşturdukları büyük şehirler içerisinde yaşamaktadır. Her ne kadar 100 yıldır yeni bir Titan saldırısı gerçekleşmemiş olsa da 100 yıl önce yaşananların acı hatırası nedeniyle, tüm insanlık özel önlemleri olan şehirlerde yaşıyor. Eren Yeager bu şehirlerden birinde yaşıyor ve nihayet gelen bir saldırıyla annesini gözlerinin önünde kaybediyor. Bu aşamadan sonra Titanla Eren Yeager arasında bir kan davası başlıyor.