Özel çocuklara özel kurs

Karşıyaka Sanat Derneği’nden özel çocuklara Mandala Atölyesi çalışmalarını pazartesi günü zoom üzerinden başlatacak.

Karşıyaka ve İzmir’de aktif sanat çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Moris Karmona eğitmenliğinde kendisi gibi özel çocuklar için açılan Karşıyaka Sanat Derneği Mandala Atölyesi, Korona Virüs tedbirleri amacıyla zoom üzerinden başlatılacak. Mandala Atölyesi’nin pandeminin sona ermesiyle birlikte fiziki çalışmalara geçeceğini açıklayan Karşıyaka Sanat Derneği Başkanı Avni Erboy, “İlk etapta 8 öğrencimizle çalışmalarımızı başlatacaktık. Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesislerinde yapılacak olan çalışmalarımız için tüm sağlık önlemlerini almıştık. Ne var ki, salgının sürmesi ve kursa katılacak çocuklarımızın özel olması nedeniyle riski sıfıra indirmek için zoom üzerinden yapma kararı aldık. Ücretsiz olan çalışmalarımıza katılmak isteyen her yaş grubundan özel çocuklarımızı da bekliyoruz” dedi. Özel çocuklarımıza Mandala Atölyesi çalışmalarına eğitmenlik yapacak olan Moris Karmona’ya teşekkür eden ve başarılı çalışma dileyen başkan Erboy, “Pazartesi sabah saat 10.00’u iple çekiyoruz. Ben de kendilerine eşlik edeceğim” dedi.