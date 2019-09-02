Özel radyolar Türkçe katili

Türkiye'de her gün milyonlarca kişinin dinlediği radyo programları yüksek lisans tezine konu oldu. Yaşar Üniversitesi Medya Merkezi Radyo Program Yapımcısı Turgut Onarır, araştırmasında sunucuların en çok yaptığı diksiyon ve dil bilgisi hatalarını tespit etti.

Yaşar Üniversitesi Medya Merkezi Radyo Program Yapımcısı Turgut Onarır, 'Türkiye'de Ulusal Yayın Yapan Radyolarda Diksiyon ve Fonetik: Eğlence Programları' başlıklı yüksek lisans tezi kapsamında özel ve devlet radyolarında yayınlanan eğlence programlarını inceledi.

Dikkatsizlik ve bilgisizlik

Programlarda sunucuların konuşma süreleri içinde yaptığı hataları teker teker tespit eden Onarır, "Araştırmamda hem radyo sektöründe çalışan kişilerin hem de dinleyicilerin dikkatini çekerek fayda sağlamayı amaçladım. Bu bağlamda en çok dinlenen radyo programlarını seçtim ve yaptığım incelemeler sonucunda oldukça fazla sayıda konuşma hatası yapıldığını tespit ettim. Söyleyiş yanlışları, radyo programlarında sıkça rastlanan yanlışlardan. Bunlar, dikkatsizlik, bilgisizlik veya çabuk konuşmaktan kaynaklanan hatalar. Programın amacı ne olursa olsun hatalı söyleyişlerin, dinleyiciler üzerinde olumsuz söyleme alışkanlıklarına neden olabileceği bilinmeli ve bu nedenle daha sorumlu davranılmalı" dedi. n Nigar Nak

Öne çıkan sonuçlar

Tez kapsamında hafta içi 5 gün boyunca, toplam 3250 dakikalık sunucu konuşmalarındaki hatalı söyleyişleri tespit eden Turgut Onarır, kaba söz kullanımında özel ve devlet radyoları arasındaki farka dikkat çekti. Bazı programlarda 'proğsör', 'toktor', 'zabah' şeklindeki telaffuz hatalarının sıklıkla yapıldığını belirten Onarır'ın tespit ettiği söyleyiş ve dil bilgisi hatalarından bazıları şöyle: