Paul Gulda'dan Mozart yorumu

Filarmoni Orkestrası 6. sezonunda dünyaca ünlü piyanist, klasik müzik yorumcusu Paul Gulda'yı ağırlıyor.

Paul Gulda'dan Mozart yorumu
12 Kasım 2019 Salı 16:30

Avusturyalı Sanatçı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserde Mozart'ın eserlerini İbrahim Yazıcı şefliğindeki Olten Filarmoni Orkestrası eşliğinde yorumlayacak. Olten Filarmoni Orkestrası 6. sezonunda, 8 yaşında piyano çalmaya başlayan harika bir klasik dönem yorumcusu ve piyanist olan deha Friedrich Gulda'nın oğlu ve öğrencisi Avusturyalı piyanist Paul Gulda'yı ağırlıyor. Uluslararası konserlerde solo ve oda müziği sanatçısı ve besteci olarak sahne alan Gulda, konserlerinde doğaçlama performasıyla da beğeni topluyor.

15 gence eğitim

Bir çok ülkede düzenli olarak masterclasslar veren Gulda, ayrıca 9-10 kasım tarihlerinde Olten Sanat Vakfı'nın katkılarıyla İzmir'deki 15 üstün yetenekli piyano öğrencisine gelecekte nasıl sanatçı olunura dair bilgiler aktardı. Klasik müzik severler bu akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki klasik müzik konseri hakkında www.oltensanat.com adresinden detaylı bilgiye ulaşabilir.

Önceki Haber
Yazar ve okurlar sokakta buluştu
Sonraki Haber
60'lık stajyerler iş başında
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.