Pınar Çocuk Resim Yarışması başladı

1981 yılından bu yana kesintisiz düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması başladı. Türkiye'nin en uzun soluklu çocuk resim yarışması, bu yıl serbest temayla gerçekleştiriliyor.

Pınar Çocuk Resim Yarışması başladı
14 Şubat 2020 Cuma 10:34

"Her şey çocuklarımız için" diyen Pınar; Türkiye, KKTC, Almanya, Özel Eğitim Uygulama Okulları ve Sosyal Medya'dan 6-14 yaş arasındaki tüm çocukların hayallerini renklerle buluşturduğu resimlerini 3 Nisan 2020 tarihine kadar bekliyor. Yapılacak değerlendirme sonucunda üç minik ressam, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi oluyor. Çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyalarını renklendiren resimlerin yarıştığı 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması için başvurular başladı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya'daki 6-14 yaş aralığındaki tüm çocukların katılabileceği yarışma bu yıl serbest tema ile gerçekleştiriliyor. Özel Eğitim Uygulama Okulları'nda okuyan çocuklar için ayrı bir kategori düzenlenen yarışmada çocuklar, resimlerini #pinarcocukresimyarismasi etiketiyle sosyal medyada da paylaşarak yarışmaya katılabilecek. Türkiye'nin en çok katılımlı resim yarışması Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'na çocuklar 3 Nisan 2020 tarihine kadar resimlerini PTT aracılığıyla ücretsiz olarak gönderebilecek.

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