Piri Reislilerin resimleri Da Vinci’nin evinde

Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları 4. sınıf öğrencilerinin Leonardo Da Vinci’nin ünlü tablosu Mona Lisa’dan esinlenerek yaptıkları “5 Sanatçı ve Mona Lisa” adlı resimleri ünlü sanatçının yaşadığı ev olan Château du Clos Lucé’de sergilendi

Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Nur Petek, öğrencileriyle birlikte ölümünün 500. yılı olması nedeniyle Rönesans Dönemi’nin en önemli sanatçılarından Leonardo Da Vinci ile ilgili proje gerçekleştirdi. “5 Sanatçı ve Mona Lisa (5 Artistes et La Joconde)” adlı çalışmada öğrenciler Van Gogh, Picasso, Klimt, Kandinsky ve Mattisse’in resimlerinde kullandığı sembol ve tekniklerle Da Vinci’nin dünyanın en değerli tablosu olarak kabul edilen tablosu Mona Lisa’yı kendilerine göre yorumladı.

Müze olarak kulanılıyor

Ortaya çıkan 34 farklı resim 2019’un Aralık ayında sanatçının Fransa’nın Amboise Kenti’nde bulunan, bugün müze olarak kullanılan ve her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden gelen pek çok sanatsever tarafından ziyaret edilen evi Château du Clos Lucé’ye gönderildi. Piri Reisli 34 öğrencinin yaptığı resimler tüm dünyayı sarsan Covid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz günlerde evin çeşitli bölümlerinde Da Vinci’ye ait eskizlerin ve eşyaların arasında sergilendi.

Moral kaynağı oldu

Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları Müdürü Sabrina Ataseven, “Öğrencilerimizi dünya insanı olarak yetiştirmek için büyük çaba harcıyoruz. Görsel sanatlar dersinde yürüttüğümüz proje de çok önem verdiğimiz bir proje. Tüm dünyanın henüz tam olarak bilinmeyen bir hastalıkla uğraştığı bir ortamda çocuklarımızın resimlerinin böylesine önemli bir evde sergilenmesi bize büyük moral kaynağı oldu” diye konuştu.