Radyo Pause, on yaşında

İzmir'in en çok dinlenen radyolarından 107.9 Radyo Pause onuncu yaşını kutladı. 29 Ekim gibi anlamlı ve özel bir günde kurulan radyo, başarılı programcıları ve sürpriz canlı yayın konuklarıyla İzmirlilerin en çok dinlediği radyolar arasında yer alıyor

Radyo Pause Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Kar, "Öncelikle Cumhuriyetimizin 97. Yıldönümünü kutluyoruz. Bizim için 29 Ekim tarihinin ayrı bir önemi daha var. Kar Ailesi olarak 10 yıl önce önemli bir tarihte radyomuzu kurduk. İlk günden itibaren radyomuzu ilerilere taşıyarak devam ettiriyoruz. İzmir'in en iyi radyoları arasındayız. İzmirlilere kaliteli bir radyo sunuyoruz. Müzik yayınlarımızın yanı sıra canlı yayın konuklarımızla hem kentin hem de müzik dünyasının nabzını tutmaya devam edeceğiz."

Genel Yayın Koordinatörü Mustafa Karslıoğlu, "Radyo Pause, tam on yıl önce Kar Ailesi tarafından 29 Ekim'de kuruldu. Bu tarih özellikle seçildi. Onuncu yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Artık çift rakamlı yıllardayız. Çok önemli işlere imza attık. Ödüller aldık. Dinleyicilerimizin bize layık gördüğü tüm ödüller için onlara çok teşekkür ederiz. Çok güçlü arkadaşlarla çalıştık. İsimlerini sayarken birisi eksik olur. O yüzden saymak istemiyorum. Bu oluşumda 10 yılda emek veren ve bizimle beraber çalışan tüm arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Radyo Pause daha nice 10 seneler görecek. İzmir'de güçlü bir radyo olduğunu ispatladı."

Radyo Programcısı Serdar Küçük, "Radyo Pause'un 10. Yıldönümü kutlu olsun. Ekip çok güzel yönetimiyle programcılarıyla. Ben 'Karadenizin Fırtınası' olarak bu ekibe dahil oldum. Çok mutlu oldum. Radyoculukta emin adımlarla daha nice yıllar diliyorum. Karadeniz'de derler ya 'Taka ile yola çıkıyorsun; güveniyorsan kendine okyanuslar aşmaya değer" dedi.