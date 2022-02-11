KÖPEK DIŞKILARI ZARARLI ÇIKTI!
KÖPEK DIŞKILARI ZARARLI ÇIKTI!
0
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
0
EZGİ MOLA: 50 BİN TL İSTEDİLER!
EZGİ MOLA: 50 BİN TL İSTEDİLER!
0
OKUNMUŞ BAKLAVA MUHABBETİ OLAY OLDU
OKUNMUŞ BAKLAVA MUHABBETİ OLAY OLDU
0

Rasim Öztekin’in rol aldığı son film martta vizyona giriyor

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden oyuncu Rasim Öztekin'in oynadığı son filmi Dijital Esaret 11 Mart'ta vizyona girecek

Rasim Öztekin’in rol aldığı son film martta vizyona giriyor
11 Şubat 2022 Cuma 11:53

Dijital dünyayı farklı bir bakış açısıyla mercek altına alan Dijital Esaret filmi 11 Mart’ta sinemaseverlerle buluşacak. Senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı, yönetmenliğini ödüllü yönetmen Emre Kavuk’un üstlendiği film, izleyenleri yeni suçlar ve suçlularla tanıştıyor. Dijital Esaret, işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor. Çökertme Koyu yanmadan önce çekilen ve Rasim Öztekin’in başrolde olduğu son film olan Dijital Esaret'in kadrosunda; Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yasemin Alıç gibi isimler yer alıyor. İzleyicilerin aldıkları biletlerin kendilerine NFT ürünü olarak geri dönmesini sağlayan film, Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rasim öztekin #film #son filmi #dijital esaret
Önceki Haber
Hafriyat boşaltan kamyon uçurumdan düştü: 1 ölü
Sonraki Haber
İzmir'de 11 motosiklet çalan çeteye operasyon!
Serhan Bali ile “Cumartesi Klasikleri” başlıyor
Serhan Bali ile “Cumartesi Klasikleri” başlıyor
0
“Başka Bir Tarım Mümkün” temalı karikatür yarışmasının kazananı belli oldu
“Başka Bir Tarım Mümkün” temalı karikatür yarışmasının kazananı belli oldu
0
İzmir Uluslararası İki Yaka Sanat Günleri başlıyor
İzmir Uluslararası İki Yaka Sanat Günleri başlıyor
0
Memleketimden İnsan Manzaraları İzmir’de sahnelendi
Memleketimden İnsan Manzaraları İzmir’de sahnelendi
0
Karabağlar'da Uzay ve Havacılık sergisi
Karabağlar'da Uzay ve Havacılık sergisi
0
Hilal-i Ahmer’de 154 Yıl Sergisi Türkiye’de ilk defa İzmir’de
Hilal-i Ahmer’de 154 Yıl Sergisi Türkiye’de ilk defa İzmir’de
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.