Sahne Tozu Tiyatrosu 16 yaşında

Çağlar İşgören’in İzmir’de kurduğu, Haldun Dormen’in sanat danışmanlığını yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu 16. yaşını kutladı.

Sahne Tozu Tiyatrosu 16 yaşında
26 Ekim 2020 Pazartesi 13:23

Dünyayı sarsan pandemi sürecinde perdelerini kapatan Sahne Tozu Tiyatrosu kuruluş yıl dönümünde perdelerini açtı. Perdeler İzmir halkından büyük beğeni toplayan “Başroldeki Kadınlar” oyunu ile açıldı. Haldun Dormen’in 16. yıla özel olarak gönderdiği kutlama videosu Sahne Tozu Tiyatrosu sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Sosyal medya hesaplarından ise kuruluş yıl dönümüne özel yüzlerce kutlama mesajı geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin salgın dönemi kapsamında sahnesi olan özel tiyatrolara destek projesi programında Sahne Tozu Tiyatrosu da Başroldeki Kadınlar oyunu ile yerini aldı. Sahne Tozu Tiyatrosunun kuruluş yıl dönümünde sergilenen oyun 23-24-25 Ekim tarihlerinde Haldun Dormen Sahnesinde sergilenmeye devam edecek.  

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