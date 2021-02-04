Sahnedekiler çalışmalarına yeniden başladı

Efes Selçuk Belediyesi Sahnedekiler Tiyatro Grubu çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. 18 yaş üstü tiyatro severlerin başladığı çalışmalar keyifli bir atmosferde geçiyor

Pandemi nedeniyle çalışmalarına ara veren Efes Selçuk Belediyesi Sahnedekiler Tiyatro Grubu ilk etapta yetişkinlerle yol alıyor. Tiyatro Eğitmeni Gülhan Ayhan ve katılımcılar çalışmalarına öncelikle diksiyon dersi, etkili konuşma, ses, nefes çalışmaları ve drama dersleri ile başladılar.

Efes Selçuk Belediyesi Hizmet Binası’nda pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen çalışmalar haftanın iki günü sürüyor. Çalışmalara katılmak isteyen Efes Selçuk’lu yetişkinler 0232 892 69 25/171- 172 numaralı hattan bilgi alarak kayıt yaptırabilecekler.

AMACIMIZ İYİ BİR OYUN ÇIKARMAK

Efes Selçuk Belediyesi Sahnedekiler Tiyatro Grubu çalışmaları katılımcıları da çalışmalara ilişkin deneyimlerini şu şekilde dile getirdiler:

Çalışmaların sonunda güzel bir oyun çıkarmak istediklerini belirten Elvan Demirbilek (61); “ 3- 4 haftadır çalışmalara katılıyorum. Oldukça verimli geçiyor. Zamanımı tiyatro ile değerlendirmek bana keyif veriyor” dedi.

Tiyatro ile sosyalleşmenin keyfini yaşadığını belirten Mustafa Demirbilek (52); “ Gülhan Hocamızın iyi bir eğitimci olduğunu biliyorum. Tiyatro ile sosyalleşmek ve gençlere örnek olmak istiyorum” dedi.

SANAT İYİLEŞTİRİR

Tiyatro beni mutlu ediyor diyen Özlem Gültekin (45); “ Tiyatro çalışmalarına çok isteyerek katılmıştım. Pandemi sebebiyle ara vermiştik. Çalışmaların tekrar başlaması beni çok sevindirdi. Tiyatroyu ve Gülhan Hocamızı da çok seviyoruz” dedi.

Pandemi döneminde tiyatro ile ilgilenmenin kendisine çok iyi geldiğini belirten Nurettin Sevinç (56); “ Tiyatro Aşkı her zaman içimde vardı. Sosyal medyadan böyle bir çalışma başladığına dair haber aldım. Böyle bir dönemde çok tiyatro ile ilgilenmek çok iyi geliyor. Sanat iyileştirir” dedi.

Bir diğer katılımcı Benginur Türkkan ise tiyatro çalışmalarına katılmaktan çok mutlu olduğunu belirterek; “Gülhan Hocamıza ve belediyeye çok teşekkür ediyorum” dedi.