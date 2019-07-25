Âşıklar atıştı

Karabağlar Belediyesi tarafından kültürümüzün parçası olan Aşıklar'ı geleceğe tanıtmak ve bu kültürü devam ettiren halk ozanlarımızı vatandaşlarla buluşturmak amacıyla Aşıklar Şöleni düzenlendi.

Uzundere Rekreasyon Alanı Murat Çobanoğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe, Karabağlar Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik öncesi kısa bir konuşma yapan Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, Aşıkların halk kültürünü var etme çabası içinde olduğunu belirterek, onların sözlü kültürümüzün aktarıcıları olduğunu ve bu kültüre değer verilmesi gerekliliğine değindi.

Usta-çırak mücadelesi

Konuşmaların ardından sahneye çıkan sanatçılar Aşıklık geleneğinden örnekler sergilerken, gösterinin son bölümünde Aşık Nuri Demiroğlu ile Aşık Mehmet Divanoğlu'nun usta-çırak atışması keyifle izlendi. Etkinliğin sonunda Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, Aşıklar Celal Bulut, Mustafa Aydın, Nuri Demiroğlu, Adem Demir, Ensar İpekoğlu, Mehmet Divanoğlu, Güngör Kaptan, Kenan İnkayalı, Bedri Sinan, Firgani Koluçolak, Serdar Çeliker, İskender Yıldırım ve Ozan Rıza Çelebi'ye teşekkür ederken, İzmir Halk Aşıkları Derneği Başkanı Celal Bulut'a da çiçek verdi.