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Sinemada İzmir ekolünün temelleri atılıyor

İzmir İlk Film Projesi Geliştirme Kampı dolu dolu bir programla sona erdi. Urla’daki kampta Türkiye'de sinema adına önemli işlere imza atmış birçok isim, İzmirli genç sinemacı adaylarının projelerini dinledi ve onlara tecrübelerini aktardı

Sinemada İzmir ekolünün temelleri atılıyor
30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:16

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kenti sinema sektörü için alternatif bir merkeze dönüştürme hedefi doğrultusunda kurulan İzmir Sinema Ofisi alanındaki öncü çalışmalarına devam ediyor. İlk uzun metraj film projesini hayata geçirmeye hazırlanan sinemacıların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İzmir İlk Film Projesi Geliştirme Kampı düzenlendi. Açık çağrıyla alınan 63 başvuru arasından seçilerek kampa katılmaya hak kazanan 5 film projesinin senarist, yönetmen ve yapımcıları 5 gün boyunca yoğun bir eğitim ve mentorluk sürecinden geçtiler.

Her projeye özel oturum


Eğitim kapsamında her bir film projesine özel olarak yapılan oturumlarda filmlerin hikâyelerine ve karakterlerine dair yeni kapılar aralandı, yapım süreçleri ele alındı ve sinema sektörünün rekabetçi ortamında başvuru dosyalarını güçlendirmeye yönelik stratejik katkılar sağlandı. Kampın son gününde ise kamp katılımcılarının jüri karşısında sunum yaptıkları bir “pitching” deneyim ortamı gerçekleştirildi.

İzmir beyazperdede, sinemacılar İzmir’de!

Türkiye'de sinema adına önemli işlere imza atmış isimler de konuk eğitmen olarak katılımcılarla buluştu ve ilk film projesiyle sektöre girmeye hazırlanan sinemacıların sorularını cevapladı. Bütçe ve finansman süreçlerinin yönetimi, başvuru dosyası hazırlama, senaryo geliştirme, ilk filmde yönetmenlik deneyimi, oyuncu-yönetmen ilişkisi, dağıtım ve satış stratejileri, festival süreçleri, yapımcı-yönetmen dinamikleri kamp boyunca ele alınan konular arasındaydı.  

İzmir Sinema Ofisi Kırmızı Kadraj Özel programları kapsamındaki 3 oturumda da kamp dışından gelen birçok sinemacı adayı daha kamp ortamında önemli isimlerle bir araya gelerek tecrübelerinden yararlanma fırsatı buldu.

Sektör temsilcileri İzmir İlk Film Projesi Geliştirme Kampı'nın sinemada İzmir ekolünün temellerini atmak için çok doğru bir proje olduğu ve ülkemiz adına ufuk açıcı olduğuna dair fikirlerini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı ortaklığında faaliyetlerini sürdüren İzmir Sinema Ofisi tarafından, İZELMAN desteğiyle gerçekleştirilen İzmir İlk Film Projesi Geliştirme Kampı’nın kariyer yolculuğuna İzmir’den başlayan sinemacıların potansiyelini güçlendirmek adına önümüzdeki yıllarda da devam etmesi hedefleniyor. 

Etiketler; #izmir #urla #sinema #sinema kampı
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