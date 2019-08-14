Sokak hayvanları sahipsiz kaldı

İtalyan tenor Alessandro Safina, sokak hayvanları yararına Çeşme'de konser verdi. Duyurusu günlerce önce yapılan, büyük sponsorlar bulunan gecede, sokak hayvanları için Safina'yı dinlemeye sadece 500 kişi geldi.

İtalyan tenor Alessandro Safina, sokak hayvanları yararına Çeşme'de konser verdi. Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla, Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneğince (ÇESAL) organize edilen konserde, İzmir Filarmoni Orkestrası ile sahne alan Safina'ya usta arp sanatçısı Victor Espinola eşlik etti. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme'de artık hayvan dostu bir belediye başkanı var. Patili dostlarımız için Çesal ile el ele çalışmaya devam edeceğiz. Ünlü İtalyan tenor Alesssandro Safina'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Geliri sahipsiz hayvanlara

Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneği(ÇESAL) tarafından sahipsiz hayvanlar yararına gerçekleştirilen konserde Alessandro Safina ve arkadaşları, İzmir Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konser gelirinin tamamı Çeşme'deki sahipsiz hayvanlara aktarıldı.

İzmir Filarmoni Orkestrasından 45 kişilik bir grup da Safina ile birlikte çaldı. Çeşmelilerin Bayramı'ın 1. günü olması nedeniyle ilgi göstermediği konserde Safina, sokak hayvanları yararına düzenlenen gecede sahne almaktan onur duyduğunu belirterek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Yeni mekân

Konserde Alessandro Safina'ya çiçek vermek için kürsüye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Çeşme halkı adına, bugün, bu konserin parçası olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz ki bu duyarlılık, bu bilinç Çeşme'de artarak büyüyecek. Çeşme'de artık hayvan dostu bir belediye başkanı var. Patili dostlarımız için ÇESAL ile el ele çalışmaya devam edeceğiz. Hayvan barınağımızı geçen hafta yenilemeye başladık, yakında siz Çeşmelilerin hizmetine sunacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Bunun yanı sıra Ilıca'da Çeşme Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım ve Tedavi Merkezimizi faaliyete geçiriyoruz. Kısırlaştırmalarımız çok hızlı gidecek. Biz kartopu gibi hep beraber büyüyeceğiz. Ünlü İtalyan tenor Alesssandro Safina'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.