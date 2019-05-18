Torbalı'da Simge konseri ile kutlama

Torbalı Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen “Gençlik Festivali” pop müziğinin sevilen seslerinden Simge Sağın dün akşam Torbalı halkına konser verdi.

Torbalı Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen “Gençlik Festivali” pop müziğinin sevilen seslerinden Simge Sağın dün akşam Torbalı halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Torbalı Yedi Eylül İlçe Stadı’nda gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katıldığı konserde performans sergileyen güzel sanatçı, kendi şarkılarının yanı sıra sahne performansı, dansları ve şarkıları ile de Torbalılılara eğlencesi bol bir konser yaşattı. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur da gençleri bayramlarında yalnız bırakmazken, benzer etkinliklerin süreceği müjdesi verdi.

Hep bir ağızdan

Binlerce Torbalılı gencin alkış ve tezahüratıyla sahneye elindeki Türk bayrağıyla çıkan Simge Sağın, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Son döneme damgasını vuran “Öpücem” adlı parçasıyla sahneye çıkan Simge Sağın, şarkılarını Torbalılı hayranları ile birlikte hep bir ağızdan söyledi. Hareketli şarkılarını seslendirdiği ve yoğun kalabalığın olduğu gecede slow şarkılara da yer veren Sağın, konserin sonunda bir kez daha gönüllere taht kurdu. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Sağın, vokal ekibiyle yaptığı danslarıyla da dikkati çekti. Zaman zaman kalabalıkla sohbet edip, geceyi daha da eğlenceli kılan genç şarkıcıya Torbalılı öğrencilerden oluşan Melek Serçe Akyıl’ın Melekleri de son şarkısında sahnede eşlik etti.

Başkan'dan kutlama

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir açıklama yapan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur özellikle gençleri, sevilen şarkıcı Simge Sağın ile buluşturdukları için mutlu olduğunu kaydetti. Başkan Uygur gençlere hitaben yaptığı açıklamada gençlerin her şeyden daha önemli olduğuna vurgu yaparak benzer etkinliklerin süreceğini ifade etti. Uygur ayrıca tüm Türkiye’nin 19 Mayıs Atatürk’ün Anma ve Gençlik Bayramı’nı kutladı. Protokol uygulamasının yapılmadığı konserde Başkan Uygur adına Simge Sağın’a Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin çiçek takdim etti.