Torbalı, kurtuluşu Edip Akbayram ile kutladı

Torbalı Belediyesi ilçede bir haftadır süren Kurtuluş Şenlikleri'nin finalinde Türk Müziği'nin efsane isimlerinden Edip Akbayram'ı Torbalılılarla buluşturdu.

7 Eylül İlçe Stadı'nda gerçekleşen konsere 10 binin üzerinde kişi katıldı. Sahayı ve tribünleri tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, konserden önce halk oyunu gösterileri ve İzmir Marşı ile moral buldu. Edip Akbayram'dan önce sahneye kızı Türkü Akbayram çıktı. Babasının arkasında vokal yapan ve ilk kez solo konserine Torbalı'da imza atan Türkü Akbayram kadife sesiyle dinleyicileri mest etti. Torbalı'nın ve Torbalı seyircisinin kendisi için hayatı boyunca ayrı olacağını ifade eden Türkü Akbayram performansından sonra sahneye babasını davet etti.

Önemli bir günü paylaşıyoruz

Edip Akbayram, yaklaşık 10 dakika süren havai fişek gösterisinden sonra sahneye çıktı. Stadı dolduran binlerce kişi, Edip Akbayram'ın sevilen türkülerine eşlik etti. Edip Akbayram'ın seslendirdiği, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'İstanbul', 'Aldırma gönül', 'Hasretinle yandı gönlüm' gibi unutulmaz eserleri izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Uzun yıllar önce Torbalı'ya geldiğini söyleyen Edip Akbayram, "Torbalı'ya uzun yıllardır gelmemiştim. Torbalı için böylesine önemli bir günde burada olduğum için çok mutluyum" dedi.