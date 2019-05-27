Turizm Ansiklopedisi'nin telif gelirleri LÖSEV'e

Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan İçöz'ün editörleri arasında yer aldığı, akademisyenler, sektör profesyonelleri ve uzmanlardan oluşan toplam 380 yazarın 2 yıllık çalışmayla hazırladığı Turizm Ansiklopedisi'ne katkı koyanlar kitabın gelirini LÖSEV'e bağışladı.

Editörlüklerini Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Orhan İçöz ve ABD Massachussets Üniversitesi Turizm işletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Uysal'ın yaptığı, 'Turizm Ansiklopedisi – Türkiye: Turizmin ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları' kitabı yayınlandı.

Prof. Dr. Orhan İçöz, işlemler, yerler, kişiler, ülkeler gibi yaklaşık bin 700 adet ansiklopedi maddesinin yazımını, akademisyenler, sektör profesyonelleri ve uzmanlardan oluşan 380 yazarın üstlendiğini belirtti. 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olan kitapla ilgili bilgi veren Prof. Dr. İçöz, "Turizm, Türkiye ekonomisi için çok önemli bir endüstri. Yılda 40 milyon yabancı ziyaretçi ağırlayan ülkemiz, bu ziyaretçilerden elde ettiği 25 milyar dolar gelir ile ekonomiye önemli bir katkı sağlamakta. Ülkemiz ziyaretçi sayıları bakımdan da dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Böylesine büyük ve önemli bir faaliyet ve akademik çalışma alanının kendi içinde kullanmış olduğu yüzlerce kavram var. Sektörde görev yapanların, profesyonellerin, turizm eğitimi alan öğrencilerin ve akademisyenlerin bu sektörün kavramlarını geniş bir şekilde kapsayan temel bir başvuru eserine ihtiyacı göz önünde bulundurularak bu çalışmaya başlandı" dedi.

Kendi alanında ilk

Türkiye'de turizm konusunda bugüne kadar herhangi bir ansiklopedi çalışmasının yapılmamış olması ve 380 yazarlı olması nedeniyle de bu kitabın kendi alanında bir ilk olma özelliğine sahip olduğunu ifade eden Orhan İçöz, "Kitap temel bir başvuru çalışması olması nedeniyle normal kitap boyutlarından daha büyük olarak tasarlandı ve toplam 760 sayfadan oluşuyor. Kitabın editörleri ve yazarları kitap satışından herhangi bir gelir talep etmemekte. Kitabın telif hakkı ödemelerinin tamamı, LÖSEV'e bağışlanacak" diye konuştu.