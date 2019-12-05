Türk kahvesi artık kültür mirası

Türk kültürünün vazgeçilmez unsurları arasında yer alan Türk kahvesi, UNESCO tarafından kültür mirasları arasında kabul edilerek, her yıl 5 Aralık, 'Dünya Türk Kahvesi Günü' olarak kutlanmaya başladı.

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nün bilinirliğini artırmayı hedefleyen Kahve Dünyası, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir araştırma gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 1615 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmaya göre katılımcıların en çok tercih ettiği kahve çeşidi yüzde 77 ile Türk kahvesi olurken her 100 kişiden 95'i Türk kahvesini sevdiğini belirtti.

Şekerli tercihi

Araştırmaya göre Türk kahvesi yüzde 55 ile orta şekerli seviliyor. Türk kahvesinin yanında en sevilen lezzet ise yüzde 42 ile çikolata oldu. Ayrıca her 100 kişiden 73'ü Türk kahvesini 'köpüklü' tercih ediyor. Akdeniz ve Karadeniz'de misafirliği ifade eden Türk kahvesi, Ege'de dost meclisini çağrıştırıyor.

Akşam tüketimi

Gün boyunca yemeklerden sonra tercih edilen Türk Kahvesi, en çok akşam saatlerinde içiliyor. Ayrıca Türk kahvesi içen her 100 katılımcıdan 60'ı Türk kahvesini tadını sevdiği için içtiğini söylüyor. Türk kahvesinin tadını en çok seven yüzde 80 ile Marmaralılar olurken İç Anadolu Bölgesi'ndeki katılımcılar ise tadından ziyade keyifli bir mola vermek için Türk kahvesi içtiklerini ifade ediyor. Her 100 evli kadından 58'i tuzlu kahve yaptığını söylerken evli erkeklerin yüzde 47'si tuzlu kahve içtiğini ifade ediyor. Tuzlu kahveyi en çok içen erkekler yüzde 84 ile Doğu Anadolu'dan çıkarken onu yüzde 83 ile Güneydoğu Anadolu takip ediyor. Marmara yüzde 14, Akdeniz ise yüzde 37 ile tuzlu kahvenin en az içildiği bölgeler arasında yer alıyor.

Çevre ile kurulan köprü

Araştırmacı- yazar Sunay Akın Veliefendi Fabrika Mağazası'nda gerçekleşen etkinlikte Türk kahvesinin tarihini, kültürümüzdeki yerini ve ritüellerini özel hikayeler eşliğinde aktardı. Akın, Türk kahvesinin dünya ile kurduğumuz bir köprü olduğunun altını çizdi. "Bütün dünyaya kahveyi biz tanıttık. Kahve bize Yemenden geldi öyle biliriz ama aslında kökeni Habeşistan'dır, Afrika'dır. Bugün kahve kültürü denildiğinde, tarihimizdeki Afrika'yla olan kültürel bağlarımız akıllara gelmelidir. Kahve bizim dünyayla kurduğumuz bir kültür köprüsüdür" dedi.

Fincan şeklinde gemi bacası

Türk kahvesi kültürünün yaşatılması gereken bir miras olduğunu belirten Akın, "Hayalim önümüzdeki yıl 5 Aralık Türk kahvesi gününde İstanbul'un iki yakası arasında mekik dokuyan o güzel vapurlarından birinin bacasını bir kahve fincanı haline dönüştürmek. Duman oradan tütsün ve bütün dünyaya bir kahve fincanı şeklindeki vapur bacasıyla bu kültürü tanıtalım. İstanbul kahve kültürü, aslında bir kültür politikasının ürünü olmalıdır. Özellikle yaşatılmalı, korunmalı ve İstanbul'un kimliğine yeniden kazandırılmalıdır" dedi.

Sohbetlerin simgesi

Türk kahvesinin vazgeçilmez bir gelenek ve lezzet olduğunu söyleyen Edebiyat Öğretmeni Gülay Erenler, "Kahvaltı, kahveden geliyor, çünkü düşünün ki illaki sabah kalkınca bir fincan kahve içeceğiz ama onun altına bir şeyler yememiz gerekiyor bu da kahve-altı yani kahvaltı oradan geliyor. Kahve sohbetin bir simgesidir. Buluşmanın, dertleşmenin bir simgesidir. Hatta çok güzel bir söz vardır, "Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül bir dost ister kahve bahane" dedi.