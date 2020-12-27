Türkan Bebek anıldı

Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü 'Türkan Bebek' ölümünün 36. yılında Bornova’da adını taşıyan parkta anıldı.

Türkan Bebeğin annesinin kucağında tasvir edildiği anıta kırmızı karanfiller bırakıldı. Anma töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, birliktelik vurgusu yaparak; “Türkan Bebeği unutmamalı, unutturmamalı ve böylesi acıların tekrar etmemesi için gereken herşeyi yapmalıyız.” diye konuştu. Bulgaristan'da, 1984 yılındaki asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 18 aylık Türkan Feyzullah ölümünün 36. yılında Bornova Belediyesi tarafından adının verildiği Atatürk Mahallesi’nde adının verdiği parkta düzenlenen törende anıldı.

Direnişin sembolüydü

26 Aralık 1984’ü bir kara gün olarak nitelendiren Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkez Başkanı Abdürrahim Nursoy, “Türkan Bebek ve Annesi gibi Türklük uğruna canlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bulgaristan’da yaşanan bu asimilasyonu asla unutmayacağız. Yaşananlarının unutulmaması O’nun adını bu parka veren Bornova Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ege Balkan Türkleri Federasyonu ve Bornova Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Kocaman ise Büyük Önder Atatürk’ün; “Muhacirler kaybedilmiş toprakların milli hatıralarıdırlar” sözünü hatırlatarak, "Bornova Belediyesi bu anıtı yaparak Atamızın vasiyetini yerine getirdi. Bizim vasiyetimiz de çocuklarımızın yaşanan bu katliamları unutmamasıdır” dedi. Katılımcılar töreninin sonunda Türkan Bebeğin annesinin kucağında tasvir edildiği anıta kırmızı karanfiller bırakıldı.

