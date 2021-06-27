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Visitİzmir Altın Örümcek Ödülü’ne layık görüldü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Turizm Mümkün” anlayışıyla hayata geçirdiği Visitİzmir mobil uygulaması, bu yıl 19’uncusu düzenlenen Altın Örümcek Yarışması'nda “Kamu Kurumu” kategorisinde ikincilik ödülü kazandı

Visitİzmir Altın Örümcek Ödülü’ne layık görüldü
27 Haziran 2021 Pazar 13:04

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Turizm Mümkün” anlayışıyla hayata geçirdiği Visitİzmir mobil uygulaması Türkiye'nin bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Yarışması’nda “Kamu Kurumu” kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Aynı kategoride birinciliği Türkiye Uzay Ajansı, üçüncülüğü ise Kolay İhracat Platformu aldı.
19 yılda 40 binden fazla başvurunun değerlendirildiği Altın Örümcek Ödülleri’nde bu yıl bin 598 proje başvururken toplam 265 adet proje finale kaldı.

Başkan Soyer: “Bizleri gururlandırdı”

Başkan Tunç Soyer, İzmir’in Türkiye’deki dijital turizm altyapısını tamamlayan ilk şehir olduğunu hatırlatarak “Bu başarının bir yansımasının da Altın Örümcek Ödülleri olduğunu düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı tarafından, İzmir Kalkınma Ajansı ortaklığıyla hazırlanan Visitİzmir mobil uygulamasının böylesi saygın bir ödüle layık görülmesi bizleri gururlandırdı. Visitİzmir’i Belediyemizin yazılım şirketi İzmir Teknoloji, eski adıyla Ünibel, tümüyle yerli yazılımla gerçekleştirdi.”

Visitİzmir nedir?


2 bin 300’den fazla tarihi ve turistik noktaya dair bilgi, fotoğraf ve videonun yer aldığı Visitİzmir mobil uygulaması, İzmir’in tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini keşfetmek isteyenlere rehberlik ediyor. Konum bilgisi ile bu noktalara nasıl ulaşılabileceğini harita üzerinden gösteriyor. Bergamalı sepet ustasından Çeşme’deki lüks otellere, İzmir’in 8 bin 500 yıl öncesine uzanan ilk yerleşim yeri Yeşilova Höyüğü’nden müze ve sanat galerilerine ya da az bilinen doğa alanlarına ve bu alanlardaki canlılara kadar tüm noktalara dair detaylı bilgilere Visitİzmir üzerinden ulaşılabiliyor.
Visitİzmir aynı zamanda bir sosyal medya platformu ve tanıtım mecrası olarak tasarlandı. Visitİzmir uygulaması ile kullanıcılar, İzmir’in turistik değerlerine dair yorum yapabiliyor, fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor. Bunun yanı sıra kendi turizm noktalarını beğenip, favorilerine ekleyebiliyor ve yepyeni noktalar önerebiliyor. Duran, statik bir yazılım değil etkileşim halinde sürekli gelişen ve büyüyen bir altyapı olarak Visitİzmir sürekli güncelleniyor.

Etiketler; #visitizmir #altın örümcek ödülü
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