"Yabancı" özel seçkide

Bir grup İzmir'li sanatsever gencin, tamamen kendi imkanlarıyla imece usülü çektikleri ''Yabancı'' sinema filmi; 10 yıllık köklü festival geçmişi olan Lift-Off Global Network film festivalinde özel seçkiye uygun bulunarak Londra'da ülkemizi temsil ederek yarışacak!

Çekim, kurgu ve renklendirme işlemlerinin tamamını kendi imkanlarıyla yapan Atakan Uğur Karagöz ve ekip arkadaşları, 15 Eylül'den sonra başlayacak olan Vimeo on demand üzerinden filmin ilk oylama sürecinde Türk izleyicilerin kendilerine internet üzerinden oy vermelerini istiyor.

Bütün oyuncu ve çekim ekibinin gönüllü olarak yer aldığı proje çekimlerine, 2016 yılında İzmir'in Dikili İlçesine bağlı Çandarlı Mahallesinde yapıldı. Neredeyse tamamı Çandarlı'da çekilen Yabancı (The Stranger)'nın bazı sahnelerinin çekimleri Bornova, Foça ve Karşıyaka gibi İzmir'in çeşitli ilçelerinde gerçekleşti.

Başrolde İlker Alkan ve Ayhan Pekbilgin'in yer aldığı filmin reji asistanlığını Beril Başaloğlu, uygulayıcı yapımcılığını ise Berker Mersin üstleniyor.

Filmin konusu şöyle; Rıdvan ilk kez evinden, İzmir'den uzaklaşarak özendiği hayatı yaşayacağını düşünerek İstanbul'a gider. Ancak bir süre kaldıktan sonra yaşadıkları onu tekrar İzmir'e, ailesinin yanına dönmeye zorlar.O, hayali olan sinema filmini çekmek için döndüğünü söylese de, yakınları Rıdvan'ın aslında İstanbul'da yapamadığını düşünür. İstanbul'un kaosuna yabancı kalan Rıdvan,baba evinde bu yabancılaşmadan kurtulabilecek mi?